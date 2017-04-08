Настоящее время. Итоги. 8 апреля 2017 года

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59 «Томагавков» - изменили ли США правила игры в Сирии? Теракт в Санкт-Петербурге - как Трамп может помочь Путину бороться с терроризмом? Теракт в Стокгольме - как террористическая угроза Западу отличается от аналогичной угрозы России?
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