Италия попросит Россию помочь стабилизировать ситуацию в Ливии

Лондон — На этой неделе береговая охрана Ливии спасла более ста мигрантов из надувной лодки, которая дрейфовала в ливийских водах в 16 км от Триполи. В лодке также находился новорожденный ребенок, которому было от силы несколько недель. В этом году почти 9500 мигрантов пересекли Средиземное море. Это рекордная цифра по сравнению с предыдущими годами.

В феврале Европейский союз согласился выделить Триполи 213 миллионов долларов США на укрепление мер безопасности и береговую охрану. Италия, однако, хотела бы добиться окончательного политического решения по прекращению хаоса в Ливии и планирует обратиться за помощью к Москве.

По словам аналитика консалтинговой компании Eurasia Group Риккардо Фабиани, это разумный шаг.

«Лучше пригласить Россию за стол переговоров и начать стратегический диалог, установить связь и каналы коммуникации. Исключение России из процесса может привести к тому, что однажды вы проснетесь и увидите, что Россия стала главной силой в регионе», – сказал Фабиани.

Ливия находится под контролем разрозненных фракций с международно признанным правительством в Триполи и оппозиционными силами в городе Тобрук на востоке страны во главе с авторитарным генералом Халифой Хафтаром, которого также поддерживает Россия.

Специальный посланник ООН в Ливии Мартин Коблер выразил оптимистичную точку зрения о том, что примирение сторон возможно.

«Смелые и решительные действия могут способствовать прорыву в достижении политического решения конфликта и установлению мира, благополучия и стабильноси в Ливии», - сказал Коблер.

Италия планирует обратиться к России за помощью в воссоединении сторон. На этой неделе министр иностранных дел Великобритани Борис Джонсон предложил свою поддержку в достижении решения о разделении власти в Ливии.

«Нам нужно взять этот подход за основу и способствовать реальному сотрудничеству между востоком и западом страны, - сказал Джонсон. – Нужно решить жизненно важный вопрос о том, как предоставить Хавтару место в правительстве Ливии».

Однако некоторые страны Евросоюза выражают опасения о том, что Москва ставит целью иметь свою военную базу в Ливии. Мальта, которая в настоящее время по принципу ротации президентствует в Совете Европы, предупреждает о том, что поддержка Россией Хафтара может спровоцировать гражданскую войну.

«В действительности никто не знает, чего Россия хочет добиться в Ливии, – считает аналитик Фабиани. – До сих пор Россия демонстрировала конъюнктурный подход во внешней политике, и особенно в отношении Ближнего Востока, где она фактически использовала любую возможность заполнить вакуум, образовавшийся там, где нет присутствия США».

По словам Фабиани, Европа и Россия ждут, когда президент США Дональд Трамп озвучит позицию Америки по Ливии.

«В настоящее время существует большая вероятность, что США отстранятся от ситуации в Ливии, тем самым негласно давая России зеленый свет на присутствие в регионе при условии, что у США останется возможность периодического вмешательства в Ливии для борьбы с джихадизмом», - сказал Фабиани.

В то время, как Италия намеревается привлечь Россию к сотрудничеству, в феврале Евросоюз продлил санкции в отношении Москвы в связи с российской поддержкой сепаратистов на востоке Украины.

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано планирует встречу со своим российским коллегой на следующей неделе в Германии, и ситуация в Ливии будет одной из главных тем их повестки дня.