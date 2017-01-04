Турецкие власти заверяют, что установили личность нападавшего на ночной клуб

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что власти установили личность вооруженного человека, убившего 39 человек при нападении на ночной клуб в Стамбуле 1 января.

Чавушоглу объявил об этом в интервью государственному информагентству Anadolu, но не назвал имя или гражданство нападавшего.

Поиски стрелка начались в ночь на воскресенье, когда он покинул ночной клуб Reina.

Турецкие СМИ во вторник показали видео с человеком, идущим по стамбульской площади Таксим, который, по их заявлениям, и является подозреваемым.

Неизвестно, когда было записано это видео.