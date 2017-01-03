Спецслужбы проверяют причастность гражданина Кыргызстана к атаке в Стамбуле

Телекомпания CNN Turk сообщила о версии, что человек, напавший на ночной клуб 1 января, родом из Кыргызстана
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что проверяет сообщения о возможной причастности гражданина Кыргызстана к нападению на ночной клуб в Стамбуле 1 января.
В ведомстве отметили, что его представители находятся на связи с турецкими властями.
В результате нападения на стамбульский клуб Reina погибли 39 человек. Нападавший по-прежнему находится на свободе.
Телекомпания CNN Turk сообщила о предположениях, что он родом из Кыргызстана.
Каких-либо подробностей ГКНБ Кыргызстана не сообщил.