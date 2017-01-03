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Спецслужбы проверяют причастность гражданина Кыргызстана к атаке в Стамбуле

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Телекомпания CNN Turk сообщила о версии, что человек, напавший на ночной клуб 1 января, родом из Кыргызстана

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что проверяет сообщения о возможной причастности гражданина Кыргызстана к нападению на ночной клуб в Стамбуле 1 января.

В ведомстве отметили, что его представители находятся на связи с турецкими властями.

В результате нападения на стамбульский клуб Reina погибли 39 человек. Нападавший по-прежнему находится на свободе.

Телекомпания CNN Turk сообщила о предположениях, что он родом из Кыргызстана.

Каких-либо подробностей ГКНБ Кыргызстана не сообщил.

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