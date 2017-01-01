Теракт в ночном клубе в Стамбуле: 39 погибших, десятки раненых

Вооруженный человек в костюме Санта Клауса ворвался в ночной клуб «Рейна» в историческом районе Стамбула, где сотни человек отмечали Новый год, и открыл стрельбу. По последним данным, погибли 39 человек, более 60 получили ранения. Из опознанных жертв теракта, 16 были иностранцами. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что поиски террориста продолжаются.

По словам губернатора Стамбула Васипа Сахина, нападение произошло около 1:15 ночи по местному времени – террорист застрелил охранника у входа в клуб и еще одного человека, прежде чем устроил побоище в популярном ночном клубе.

Президент США Барак Обама выразил соболезнования в связи с терактом, и распорядился оказать Турции всю необходимую помощь.

«США категорически осуждают ужасающий террористический акт в ночном клубе в Стамбуле, - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Неда Прайса. - То, что подобное зверство было совершено против невинных празднующих людей, демонстрирует варварство нападавших. Наши мысли и молитвы с семьями и близкими погибших, - и мы желаем скорейшего восстановления раненым. Мы подтверждаем поддержку США нашего союзника по НАТО Турции в общем стремлении противостоять всем формам терроризма и одолеть их».

Представитель Госдепартамента Марк Тонер в отдельном заявлении также подчеркнул, что «атака лишь усиливает нашу серьезную решимость работать с правительством Турции в области противодействия терроризму».

За последние недели в Турции произошло несколько атак террористов, в их числе взрывы в Стамбуле и убийство российского посла Андрея Карлова в Анкаре.