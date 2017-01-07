Израиль сокращает ежегодные взносы в бюджет ООН на 6 млн долларов

Израиль заявил, что намерен приблизительно на 6 млн долларов сократить размеры ежегодного взноса в Организацию Объединенных Наций. Причиной этого решение называется резолюция, принятая Советом Безопасности ООН в декабре, которая требует «чтобы Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим». Соединенные Штаты воздержались при голосовании.

Представители миссии Израиля в ООН в пятницу пояснили, что сумма в 6 млн долларов, на которую уменьшится ежегодный 40-миллионный вклад страны в ООН, примерно равна тем средствам, которые будут выделены комитетам ООН, оказывающих помощь палестинцам.

«Для Израиля представляется нецелесообразным финансировать органы, которые действуют против нас в ООН», – сказано в заявлении посла Израиля в ООН Дани Данона.

Представители представительства Израиля в ООН также заявили о намерении предпринимать и другие шаги, направленные на прекращение «антиизраильских действий» после того, как Дональд Трамп будет приведен к президентской присяге.

В четверг контролируемая республиканцами Палата представителей США подавляющим большинством голосов проголосовала за резолюцию, осуждающую позицию ООН и подвергающую критике администрацию президента Барака Обамы за решение не воспользоваться правом вето, чтобы заблокировать проект вышеупомянутой резолюции Совета Безопасности.

Палестинцы приветствовали результат голосования в Совбезе.

Более 500 тыс израильтян живут в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан в поселениях, которые большинство мировых правительств считают неправомерно построенными. Администрация Обамы называет их «незаконными».

Ссылаясь на библейскую связь с этими территориями и современными проблемами в области безопасности, Израиль претендует на весь Иерусалим и территории на Западном берегу реки Иордан, захваченные в ходе Шестидневной войны 1967 года.