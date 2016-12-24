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Нетаньяху назвал резолюцию ООН о еврейских поселениях постыдной

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

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По словам премьер-министра, Израиль не будет соблюдать эти требования

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "постыдной" резолюцию ООН, требующую прекратить строительство еврейских поселений на палестинских территориях. Он пообещал не соблюдать ее требования.

Как сообщает агентство Франс-Пресс, Израиль возмущен тем, что в тексте резолюции к “оккупированным Израилем территориям” отнесены даже многие еврейские кварталы Иерусалима.

23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить расширение еврейских поселений. За документ проголосовали 14 стран-членов Совета, США воздержались.

США впервые за долгие годы не стали блокировать антиизраильский документ. Избранный президент США Дональд Трамп в ответ на решение Совета Безопасности заявил, что “после его инаугурации все станет иначе”.

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