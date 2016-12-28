Власти Иерусалима отложили голосование по новым поселениям

Совет по жилищному планированию перенес голосование по просьбе Нетаньяху
Представитель властей Иерусалима сообщил, что городской комитет по жилищному планированию отложил намеченное на среду голосование по разрешениям на строительство сотен новых домов в оккупированном восточном Иерусалиме.
Как заявил член комитета Ханан Рубин, голосование снято с повестки дня по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Предложение предусматривало строительство 492 новых домов в районах Рамот и Рамат-Шломо, расположенных на территориях, которые Израиль захватил во время войны 1967 года.
Об отсрочке голосования стало известно за несколько часов до запланированного выступления госсекретаря США Джона Керри, в котором он, как ожидается, изложит свои взгляда на палестино-израильский мирный процесс и прокомментирует обвинения Израиля в том, что США способствовали принятию резолюции Совбеза ООН с требованием прекратить строительство поселений.
В принятой в пятницу резолюции осуждаются израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые названы «вопиющим нарушением международного права» и препятствием к установлению мира в регионе.
Совбез одобрил документ 14 голосами против 0. США от голосования воздержались.
Как отмечает почетный профессор Центра изучения Израиля при Американском университете Рассел Стоун, самое важное в этой ситуации – это то, что США впервые не воспользовались своим правом «вето», чтобы заблокировать подобную инициативу.