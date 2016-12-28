Власти Иерусалима отложили голосование по новым поселениям

Представитель властей Иерусалима сообщил, что городской комитет по жилищному планированию отложил намеченное на среду голосование по разрешениям на строительство сотен новых домов в оккупированном восточном Иерусалиме.

Как заявил член комитета Ханан Рубин, голосование снято с повестки дня по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Предложение предусматривало строительство 492 новых домов в районах Рамот и Рамат-Шломо, расположенных на территориях, которые Израиль захватил во время войны 1967 года.

Об отсрочке голосования стало известно за несколько часов до запланированного выступления госсекретаря США Джона Керри, в котором он, как ожидается, изложит свои взгляда на палестино-израильский мирный процесс и прокомментирует обвинения Израиля в том, что США способствовали принятию резолюции Совбеза ООН с требованием прекратить строительство поселений.

В принятой в пятницу резолюции осуждаются израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, которые названы «вопиющим нарушением международного права» и препятствием к установлению мира в регионе.

Совбез одобрил документ 14 голосами против 0. США от голосования воздержались.

Как отмечает почетный профессор Центра изучения Израиля при Американском университете Рассел Стоун, самое важное в этой ситуации – это то, что США впервые не воспользовались своим правом «вето», чтобы заблокировать подобную инициативу.