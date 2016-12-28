Израиль продолжит строительство поселений вопреки резолюции ООН

Израильские власти готовы выдать официальные разрешения на строительство в Восточном Иерусалиме новых домов, предназначенных для поселенцев, вопреки недавней резолюции Совета Безопасности ООН, требующей немедленно прекратить размещение поселенцев на территориях, перешедших под контроль Израиля после войны 1967 года.

По сообщениям израильских СМИ, иерусалимский Комитет по зональному планированию уже утвердил проект строительства 600 домов. Всего в ближайшее время в этом районе должно появиться почти 6 000 жилых зданий, которые займут поселенцы.

Многие, как и ожидалось, одобрили резолюцию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг резкой критике как резолюцию Совбеза ООН, принятую в минувшую пятницу, так и решение США воздержаться при голосовании, а не прибегнуть к праву вето, как они поступали раньше в подобных случаях.

В резолюции строительство израильских поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан именуется «вопиющим нарушением норм международного права» и долгосрочным препятствием к установлению мира в регионе.

В ходе обсуждения за этот документ проголосовали 14 членов СБ ООН. Голосов против подано не было; США воздержались.

Во вторник критика принятого решения со стороны правительства Нетаньяху продолжилась. Как сообщил журналистам представитель израильского премьер-министра Дэвид Кейс, правительство Израиля располагает информацией о том, что сотрудники администрации президента Обамы активно участвовали в разработке резолюции.

«У меня нет даже тени сомнения в этом», – сказал он, выступая в эфире телеканала MSNBC. Вместе с тем он не стал вдаваться в подробности. «Детали этой информации достаточно чувствительны, так что я не могу говорить о них в телевизионном эфире», – объяснил Дэвид Кейс.