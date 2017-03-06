Нетаньяху обсудит с Путиным военное присутствие Ирана в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на этой неделе приедет с очередным визитом в Москву, где, как ожидается, обсудит с российскими властями растущее военное присутствие Ирана в соседней Сирии. В воскресенье израильский лидер заявил, что Иран «пытается на перманентной основе обосноваться в Сирии – путем военного присутствия на суше или военно-морского присутствия, а также за счет постепенных попыток открыть фронт на Голанских высотах».

Как ожидается, в четверг Нетаньяху выскажет свои опасения российскому президенту Владимиру Путину. В ноябре прошлого года глава Генштаба иранских вооруженных сил генерал Мохаммед Хоссейн Бакери заявил, что Иран может создать военно-морские базы на островах, плавучие базы или же базы на берегах Йемена или Сирии. Как сообщила в воскресенье газета Jerusalem Post, Израиль надеется прийти к взаимопониманию с Россией, чтобы предотвратить это.

Как рассказал корреспонденту «Голоса Америки» профессор политологии из Университета Южной Каролины Джозеф Олмерт, это уже четвертая встреча Нетаньяху и Путина менее, чем за год, что само по себе является экстраординарным фактом и демонстрирует степень обеспокоенности по поводу присутствия Тегерана в соседней стране.

По словам Олмерта, Россия даст Тегерану понять, что, если он не покинет Сирию добровольно, то Москва не станет вмешиваться, если кто-то еще попытается вытеснить его силой. Он также полагает, что Иран на самом не так силен, как показывают сообщения. Экономика страны остается слабой, несмотря на снятие санкций, введенных в связи с иранской ядерной программой.