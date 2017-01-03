Нетаньяху находится под следствием по подозрению в коррупции

Во вторник третьего января сотрудники следственного отдела полиции Израиля прибыли в хорошо охраняемую резиденцию премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, приступив к уголовному расследованию, начатому в связи с тем, что глава израильского кабинета подозревается в финансовых махинациях. Нетаньяху, который, как утверждается, незаконно получал подарки от богатых сторонников в Израиле и за рубежом, допрашивали в течении трех часов подряд.

Подчеркнув трудность сложившейся ситуации, полиция сообщила, что премьер-министр отвечал на вопросы, будучи проинформирован о том, что все, что он скажет, может быть использовано против него.

Лидер правящей правой партии Ликуд, Нетаньяху охарактеризовал подозрения как «безосновательные». Он также обвинил израильские СМИ в «охоте на ведьм».

«Мы следим за сообщениями в средствах массовой информации, и мы замечаем праздничное настроение и атмосферу в телевизионных студиях и коридорах оппозиции, и я хотел бы сказать им – прекратите праздновать, не спешите», – заявил Нетаньяху на встрече с законодателями-однопартийцами. «Ничего из этого расследования не выйдет, потому что ничего и нет», – пообещал он.

Детали обвинения остаются неясными.

«Характер расследования на данной стадии не позволяет нам давать подробную информацию о его ходе», – заявил генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит. «Тем не менее, мы рассмотрим вопрос о более широком предоставлении информации по этому делу время от времени – по мере его развития», – говорится в заявлении генпрокурора.

Мандельблит отметил, что новым стимулом к продолжению расследования, начатого три месяца назад и трансформировавшегося в уголовное, послужила «новая и важная информация».

Израильские СМИ пытаются соединить некоторые части этой головоломки. По имеющимся данным, Нетаньяху якобы принял подарки на сумму в десятки тысяч долларов, по меньшей мере, от двух бизнесменов.



Второе расследование, связанное с Нетаньяху, касается его семьи. Так, например, его старший сын Яир, как сообщается, принимал дорогие подарки, включая бесплатные поездки от австралийского миллиардера Джеймса Пакера.

СМИ подтвердили и тот факт, что другой миллиардер – американский косметический магнат еврейского происхождения Рон Лаудер был допрошен в рамках расследования Нетаньяху.