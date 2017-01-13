Израиль нанес ракетный удар по авиабазе под Дамаском

Сирийская армия заявила, что Израиль нанес ракетный удар по авиабазе правительственных сил неподалеку от Дамаска. В результате в районе прогремела серия мощных взрывов. В официальном сообщении атака названа «актом поддержки террористических групп».

«Командование сирийской армии и личный состав вооруженных сил предупреждают израильских врагов о неизбежных последствиях этой вопиющей атаки и подчеркивают, что продолжат войну с терроризмом», –говорится в заявлении.

Согласно сообщениям СМИ, ракеты были запущены из района озера Кинерет на севере Израиля.

Атакованная авиабаза использовалась сирийской правительственной армией для нанесения ударов по отрядам оппозиции в пригородах Дамаска.

Базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщила о восьми взрывах на территории базы после того, как ракеты поразили склад боеприпасов. Информации о человеческих жертвах нет.

После начала гражданской войны в Сирии, Израиль неоднократно обвиняли в нанесении ракетных и авиаударов по объектам, занятым боевиками группировки «Хезболла» на территории страны. Согласно некоторым сообщениям, только в 2016 году было проведено три таких атаки.

Израильское военное командование пока никак не прокомментировало инцидент.