Нетаньяху призвал мир помнить об уроках Холокоста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что те, кто хотят уничтожить Израиль и еврейский народ, будут уничтожены сами.

Нетаньяху заявил об этом в выступлении по случаю Дня памяти жертв Холокоста у мемориала «Яд ва-Шем» в Иерусалиме, воздвигнутом в память о 6 миллионах погибших евреев.

«Иран и "Исламское государство" хотят уничтожить нас, и сегодня ненависть к евреям направлена на еврейское государство, – сказал израильский премьер. – Мы должны быть в состоянии самостоятельно защитить себя от всех угроз и любого врага».

По его словам, уроки Холокоста направляют его каждый день и усвоение этого урока является «высшим долгом» любого премьер-министра Израиля.

В то же время он отметил, что во многих случаях мир не извлек уроки из попыток нацистской Германии истребить еврейский народ.

В церемонии в воскресенье принимали участие шесть человек, переживших Холокост, которые зажгли шесть факелов во время чтения кадиша – традиционной еврейской поминальной молитвы.

Президент Дональд Трамп заявил участникам Всемирного еврейского конгресса в Нью-Йорке, что разум «не может представить боль, ужас и потери», которые принес Холокост.

«Мы обращаем взор назад, к самой мрачной главе истории человечества. Мы скорбим, мы помним, мы молимся и обещаем, что этого больше не повторится. Я утверждаю: этого больше не повторится».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил конгрессу, что антисемитизм в современной его форме отвергает право Израиля на существование.

Он сказал, что к Израилю нужно оноситься так же, как и к любому другому государству-члену ООН.

В декабре Совет Безопасности ООН осудил деятельность Израиля по строительству поселений, как наносящую ущерб мирному процессу. Тогда США воздержались при голосовании, вместо того чтобы наложить вето на резолюцию, осуждающую самого важного союзника Вашингтона на Ближнем Востоке, что вызвало возмущение у Израиля.

Мероприятия по случаю Дня памяти жертв Холокоста продолжились в понедельник, когда в 10 утра по местному времени зазвучали сирены и вся страна замерла на две минуты в память о жертвах геноцида, организованного гитлеровцами.