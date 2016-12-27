Израиль отложил визит украинского премьера в связи с голосованием в ООН

Израиль отложил визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который был запланирован на эту неделю, после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, требующей прекращения строительства израильских поселений.

Об этом в понедельник сообщили официальные лица.

Перенос визита стал очередным шагом Израиля в отношении государств, поддержавших принятую в пятницу резолюцию, возмутившую правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Украина, которая в настоящее время является непостоянным членом Совета Безопасности, в свою очередь вызвала израильского посла в Киеве для дальнейших дискуссий, сообщили министерства иностранных дел обеих стран.

Новые сроки визита пока неизвестны. Представитель израильского МИДа Эммануэль Нахшон подтвердил перенос визита, отметив в заявлении, что в связи с этим «наш посол Элиав Белоцерковский был вызван в МИД в Киеве».

МИД Украины выразил «разочарование в связи с эмоциональной реакцией отдельных израильских чиновников и политиков относительно голосования в Нью-Йорке».

При этом в заявлении ведомства отмечается, что Киев хочет поддерживать хорошие отношения с Израилем.

США не воспользовались правом вето, допустив принятие первой резолюции Совета Безопасности ООН с 1970 года, осуждающей Израиль за строительство поселений.

Документ был принят с одобрения всех остальных членов Совета Безопасности.

Сообщалось, что Израиль также отменил встречу Нетаньяху и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая должна была состояться в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.