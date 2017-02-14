Пропаганда ИГИЛ: кризис исламистской утопии

В то время, как группировка «Исламское государство» продолжает терять территории в Ираке и Сирии, характер ее пропаганды претерпевает существенные изменения, отмечают аналитики. Многие из последних видеороликов группировки посвящены битве за иракский город Мосул, тогда как призывы вступать в ряды организации занимают уже не столь существенное место.

Эксперт лондонского Международного центра исследования проблем радикализации Чарли Уинтер уже несколько лет следит за пропагандистскими материалами ИГИЛ.

Он проанализировал один из последних видеороликов, выпущенных группировкой. В нем показана атака смертников на силы иракской армии в Мосуле.

«Здесь есть заметный сдвиг от идеи исламской утопии к сосредоточенности на военных действиях, – констатирует эксперт. – В этом и других подобных видео все призвано показать: да, “Исламское государство” теряет территории, но старается сделать так, чтобы оборона этих территорий нанесла противнику как можно больше потерь».

Когда группировка была на пике своей мощи, многие из ее видеоматериалов были посвящены утопии «исламского халифата»: они содержали в основном мирные пейзажи с минимумом батальных сцен. Зачастую авторы видео призывали мусульман приехать на территорию «Исламского государства» в Сирии и Ираке.

«Группировка по-прежнему пытается достучаться до иностранных бойцов, но качественно иным образом. Она больше не призывает людей переезжать в Ираке и Сирию. Теперь она говорит им оставаться дома и наносить удары оттуда», – поясняет Уинтер.

«Исламское государство» по-прежнему пропагандирует свой утопический идеал. В одном из недавних видео рассказывается о том, как группировка обеспечивает бытовое обслуживание в сирийском городе Ракка: показана работа пожарной службы, школ, больниц. В ролике фигурирует даже улыбающийся полицейский-регулировщик.

Однако, по словам Уинтера, настроение в этом видео совсем иное.

«В нем слышны нотки превентивной ностальгии, как будто группировка признает, что ее позиции, даже в Ракке, которая является одним из ее главных оплотов, ослабевают. Когда боевой дух в ее рядах падает, можно посмотреть эти видео, размышляя: вот как было в те времена, когда “Исламское государство” обладало большей территориальной целостностью», – отмечает он.

По словам Уинтера, «Исламское государство» продолжает производить и материалы с высоким содержанием насилия, однако их все реже пускают в эфир, что, по мнению аналитиков, еще больше ослабило присутствие группировки в СМИ.