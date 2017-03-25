Власти Ирака приостановили наступление на Мосул

Правительство Ирака официально объявило о временной приостановке операции по освобождению Мосула из-за сообщений о большом количестве жертв среди мирного населения.

По словам губернатора региона Науфала Хаммади, боевики «Исламского государства» сгоняют мирных жителей в подвалы домов и используют их в качестве «живого щита».

«Террористы из “ИГ” пытаются остановить наступление иракских сил любой ценой», подчеркнул он агентству AFP.

Как сообщает агентство Reuters, Центральное командование Вооруженных сил США признало, что самолеты американских ВВС действительно нанесли несколько ударов по объектам на западе Мосула. Согласно сообщениям из непроверенных источников, а результате авианалета погибло более 100 мирных жителей.

Американское командование объявило, что начало официальное расследование инцидента. В выпущенном военными заявлении говорится, что руководство антритеррористической коалиции «со всей серьезностью» рассматривает «любую информацию о жертвах среди мирного населения», и в настоящее время проверяет «насколько обоснованы эти обвинения».

Из заявления следует, что силы коалиции будут продолжать «постоянные удары» по объектам, занятым боевиками в этом районе. «Мы принимаем все возможные меры во время планирования и реализации авиаударов для того, чтобы снизить риск нанесения ущерба мирным жителям», - говорится в документе.