Иракская армия отбила у ИГ тюрьму, которая использовалась для казней

Иракские военнослужащие в среду отбили у «Исламского государства» тюрьму в окрестностях Мосула, которую джихадисты предположительно использовали для проведения сотен казней, сообщили вооруженные силы Ирака.

Взятие тюрьмы стало частью миссии по восстановлению контроля над западными районами Мосула, которая началась в прошлом месяце. Восточную часть города освободили до начала этой миссии.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, в тюрьме Бадуш боевики ИГ казнили до 600 человек, а также содержали похищенных женщин-езидок.

Накануне иракская армия восстановила контроль над наиболее важными правительственными зданиями в Мосуле.

Мосты, соединяющие западную и восточную части города, были серьезно повреждены или разрушены, однако, по словам иракской армии, теперь под ее контролем находится западная часть двух мостов, что повышает шансы на их использования для перемещения войск и груз.

В среду иракские вооруженные силы также сообщили о восстановлении контроля над дорогой, которая ведет к западу от Мосула, таким образом изолировав город от другой горячей точки – города Таль-Афар.

Группировка ИГ взяла на себя ответственность за несколько взрывов автомобилей в столице Ирака – Багдаде, которые произошли в течение последних недель, после того, как боевики утратили контроль над восточным Мосулом, продолжая уступать позиции в западной части города.

Группировка вторглась в Мосул в середине 2014 года, когда она захватила значительную часть северного и западного Ирака, а также восточной Сирии. Последние успехи иракской армии стали серьезным ударом для экстремистов, которые в какой-то момент контролировали около трети территории Ирака.