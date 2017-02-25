Иракские войска столкнулись с упорным сопротивлением в западном Мосуле

По сообщениям из Багдада, иракская армия при поддержке американских военных столкнулась с упорным сопротивлением по мере продвижения вглубь западных районов Мосула – последнего форпоста террористической группировки «Исламского государства» в Ираке.

Подполковник Абдуламир аль-Мохаммадави сообщил AFP, что несколько элитных подразделений, которые ранее вернули контроль над аэропортом в Мосуле, продолжили операцию и начали продвигаться на север в направлении центра города с целью отбить у боевиков здание консульства Турции и другие правительственные здания.

По словам аль-Мохаммадави, войска столкнулись с жестоким сопротивлением по мере продвижения в захваченные боевиками ИГИЛ районы города.

«”Даеш” («Исламское государство») использует жилые дома, в которых продолжают находится целые семьи, в качестве живых щитов» - сказал Мохаммадави в комментарии для AFP.

Джихадисты начали жечь костры на улицах, чтобы скрыть свое местоположение, и растянули маскировочные сети над узкими улицами Мосула, чтобы помешать наблюдению с воздуха.

В субботу утром курдский новостной канал в Ираке сообщил о гибели одного из своих военных корреспондентов, которая освещала ход боевых действий в Мосуле.

«Известный военных корреспондент и журналист канала «Rudaw» Шифа Гарди была убита в Мосуле во время репортажа о столкновениях», - сообщило AFP в субботу в социальных сетях.