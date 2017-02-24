Иракская армия продвигается в западную часть Мосула при поддержке американских военных

По сообщению представителей иракской армии, иракским силам при поддержке американских военных удалось продвинуться вглубь западных районов Мосула после проведения нескольких операций по возврату захваченных «Исламским государством» территорий.

Наступление началось на следующий день после успешной антитеррористической операции, в ходе которой иракские войска вернули контроль над аэропортом в Мосуле, захваченным боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» в 2014-м году.

В пятницу армия Ирака взяла под контроль военную базу Гозлани и впервые за многие месяцы вошла в западный район Мосула аль-Мамун.

Возврат западной части города дает иракским войскам доступ к городу с юго-западного направления и впервые военные будут контролировать территорию на западном берегу реки Тигр.

Боевики ИГИЛ были вытеснены из восточных районов Мосула в январе, однако продолжали контролировать западные районы города. Граница между районами проходит вдоль реки.

В начале этой недели министр обороны США Джим Мэттис посетил Ирак и пообещал, что США будут поддерживать Ирак в борьбе с джихадистами «Исламского государства».

Отвечая на вопрос о том, останутся ли американские военные в Ираке после освобождения Мосула, Мэттис сказал: «Нам предстоит долгая борьба, и мы будем поддерживать друг друга».

В западном Мосуле живет примерно 750 тысяч жителей. Вместе с боевиками ИГИЛ они, фактически, находятся на осадном положении.

Многие жители в западном Мосуле перешли в эту часть города, так как в январе вынуждены были покинуть восточные районы, в которых шли ожесточенные бои.