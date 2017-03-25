Военные США расследуют гибель мирных жителей в Мосуле

Возглавляемая США коалиция международных сил по борьбе с «Исламским государством» проводит расследование авиаударов коалиции, в результате которых, по сообщениям, за последнее время погибли более 100 человек среди гражданского населения в районе Мосула Джидидех.

В заявлении коалиции сообщается, что «начата официальная проверка в связи с гибелью гражданского населения». В заявлении также говорится, что самолеты коалиции регулярно наносят удары по целям «ИГ» в этом районе, но коалиционные силы при планировании и осуществлении операций «принимают все возможные меры, чтобы снизить риск причинения ущерба гражданским лицам».

Представитель Центрального командования США полковник Джон Томас сообщил изданию The New York Times, что военные не знают, был ли взрыв в западном Мосуле результатом авиаудара американских или других коалиционных сил, или же это была заложенная «ИГ» бомба или мина-ловушка. В свою очередь, иракский офицер заявил изданию, что ему известно, что на самом деле произошло.

Генерал-майор Маан аль-Саади, командующий иракскими силами спецопераций, сообщил газете The New York Times, что целью авиаудара были снайперы «ИГ» на крышах трех домов, расположенных в районе Мосула Джидидех. По его словам, его подчиненные не знали, что в подвалах домов находились мирные жители.

Местные жители, организации, координирующие гуманитарную помощь, а также официальные лица, ведущие мониторинг ситуации, предупреждали о возможном росте жертв среди гражданского населения в связи с участившимся использованием боевой авиации и артиллерии против боевиков «ИГ».