Олланд поблагодарил французских солдат в Ираке за борьбу с терроризмом

Президент Франции Франсуа Олланд заявил французским солдатам, которые помогают Ираку в борьбе с «Исламским государством», что их работа позволяет предотвратить теракты в их родной стране.

«Принятие мер против терроризма здесь, в Ираке, также позволяет предотвратить теракты на нашей земле», – сказал Олланд, выступая на базе иракской антитеррористической службы в районе Багдада.

Олланд совершает однодневную поездку по региону. После встречи с французскими военнослужащими, он встретится с премьер-министром Ирака Хайдером Абади, президентом Фуадом Масумом и спикером парламента Салимом аль-Джабури. Олланд также посетит автономный регион Курдистан, где встретится с другими французскими военнослужащими и местными властями.

Иракское государственное телевидение сообщило, что Олланд будет обсуждать «растущую поддержку Ирака и развитие событий в борьбе с «Даиш» («Исламским государством»)».

Франция нанесла тысячи воздушных ударов по боевикам «Исламского государства» в Ираке и Сирии в рамках возглавляемой США коалиции. Париж также поставляет технику и занимается обучением иракских военных.

Численность французского контингента в Ираке составляет около 500 человек. Предположительно, они участвуют в кампании по вытеснению боевиков «Исламского государства» из Мосула – последнего крупного оплота группировки в Ираке.