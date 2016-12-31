Взрывы в Багдаде: погибли и ранены десятки горожан

В Багдаде сегодня рано утром на оживленном рынке произошли два взрыва, жертвами которых стали, по разным данным, от 20 до 30 горожан, десятки получили ранения. Об ответственности за организацию взрывов пока никто не заявлял.

Нынешние взрывы - самые кровопролитные с середины октября. Ответственность за большинство подобных нападений ранее брала на себя экстремистская группировка "Исламское государство", запрещенная в России и некоторых других странах.

В Багдаде два с половиной месяца действует особый режим безопасности в связи с начавшейся 17 октября крупнейшей военной операцией против джихадистов, удерживающих город Мосул на севере страны.