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Иран готов предоставлять России свои базы для ударов по боевикам в Сирии

Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров

Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров

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Глава иранского МИДа отметил, что такие решения будут приниматься отдельно по каждому запросу

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник заявил агентству Reuters, что решение о предоставлении России иранских военных баз для нанесения воздушных ударов по боевикам в Сирии будет приниматься «на индивидуальной основе».

«У России нет военной базы в Иране, мы поддерживаем сотрудничество на хорошем уровне, и когда российской стороне для борьбы с терроризмом будет нужно использовать иранские объекты, мы будем принимать решение на индивидуальной основе», – заявил Зариф.

Зариф входит в состав иранской делегации во главе с президентом Хасаном Роухани, которая в понедельник прибыла в Москву.

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