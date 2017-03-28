Иран готов предоставлять России свои базы для ударов по боевикам в Сирии

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник заявил агентству Reuters, что решение о предоставлении России иранских военных баз для нанесения воздушных ударов по боевикам в Сирии будет приниматься «на индивидуальной основе».

«У России нет военной базы в Иране, мы поддерживаем сотрудничество на хорошем уровне, и когда российской стороне для борьбы с терроризмом будет нужно использовать иранские объекты, мы будем принимать решение на индивидуальной основе», – заявил Зариф.

Зариф входит в состав иранской делегации во главе с президентом Хасаном Роухани, которая в понедельник прибыла в Москву.