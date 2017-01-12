Насколько прочен альянс России и Ирана?

ВАШИНГТОН – Во вторник в Тегеране прошли похороны Акбара Хашеми Рафсанджани – одной из ключевых фигур в Исламской революции 1979 года, который позднее выступал за примирение с Западом.

Однако траурная церемония была отмечена призывами реформистов положить конец назревающему альянсу Ирана и Москвы.

В социальных сетях появились видео, на которых группы участников похорон скандируют «Смерть России!» и «Российское посольство – гнездо шпионов!», когда они проходят мимо дипломатической миссии Москвы в центре Тегерана.

После свержения шаха в 1979 году популярным лозунгом в Иране был призыв «Ни Восток, ни Запад!», но в последние годы начал вырисовываться временами шаткий альянс между Москвой и Тегераном.

Ирано-российские отношения укрепляются с 2014 года по мере того, как две страны начали координировать боевые усилия, направленные на спасение их общего союзника, сирийского президента Башара Асада.

Для Ирана это стало крупнейшим военным взаимодействием с другой страной со времен свержения шаха. В августе прошлого года Иран разрешил России использовать одну из своих авиабаз для нанесения воздушных ударов по Сирии. Министр обороны Ирана Хосейн Дехган за последние три года посетил Москву около шести раз.

В ситуации, когда город Алеппо вновь оказался в руках сирийского правительства, чему способствовали мощная российская поддержка с воздуха и организуемые Ираном наземные силы, на Ближнем Востоке задаются рядом вопросов. Насколько жизнестойким является альянс между Россией и Ираном, учитывая, что сохранение Асада на посту практически обеспечено? Есть ли у двух стран общие интересы помимо Сирии?

Некоторые реформаторы предполагают, что после смерти Рафсанджани, который был сторонником соглашения по ядерной программе Ирана и выступал за большую политическую открытость, сторонники жесткой линии в Москве и Тегеране будут усиливать друг друга в идеологической враждебности Западу. По их мнению, Иран воспринимает Россию, как силу, противодействующую США, а Путин видит в Иране полезного союзника в попытках восстановить позиции своей страны на мировой арене.

Альянс Москвы и Тегерана может пройти первую проверку на прочность уже в ближайшее время, и ей станут споры по поводу соглашения о ядерной программе Ирана. В соответствии с этим соглашением между Ираном и шестью мировыми державами Исламская Республика согласилась ограничить спорную деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие международных санкций.

Избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал «ликвидировать» соглашение, заключенное в июле 2015 года.

Некоторые сторонники жесткой линии в Иране публично выражали обеспокоенность тем, что президент России Владимир Путин может занять сторону Трампа, если будущий президент США решит отказаться от ядерной сделки, особенно если в обмен Вашингтон предложит признать российскую аннексию Крыма в 2014 году.

Эксперты полагают, что подобные опасения напрасны. «В ближайшие годы Россия получит финансовую выгоду от действия соглашения, по крайней мере от снятия оружейного эмбарго, – говорит эксперт Фонда защиты демократии Борис Зильберман. – Они получают миллиарды от сделок по продаже оружия».

С ним согласен аналитик Американского института предпринимательства Майкл Рубин. «Россия хочет, чтобы соглашение по ядерной программе Ирана осталось, – говорит он. – Кремль признает, что соглашение расширяет возможности Ирана в отношении США и их союзников».

Рубин, который работал в управлении министра обороны США по Ирану в первый президентский срок Джорджа Буша-младшего, предсказывает, что российско-иранский альянс продлится дольше, чем конфликт в Сирии.

«Потепление отношений между Россией и Ираном вышло за рамки краткосрочных тактических целей, – заявил он “Голосу Америки”. – Иранцы надеются через несколько лет закупать российское оружие, когда это им позволит соглашение по ядерной программе, а это упрочит их отношения, поскольку Иран будет зависеть от России в плане поставок запчастей и обучения. Вполне возможно, что эта разрядка – на целое поколение».