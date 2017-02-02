Белый дом отреагировал на испытания ракет Ираном «официальным предупреждением»

МОСКВА – Группа конгрессменов-республиканцев разработала и внесла в Конгресс США законопроект о введении санкций против Ирана в связи с его программой разработки баллистических ракет и поддержкой терроризма, сообщают в четверг, 2 февраля, СМИ со ссылкой на сайт одного из инициаторов документа, конгрессмена от штата Иллинойс Питера Роскэма.

Как следует из сообщения, законопроект предполагает введение новых санкций против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранской авиакомпании Mahan Air, которая способствует КСИР «в распространении терроризма и воинственности». В документе также предусмотрены другие ограничительные меры.

Напомним, что 29 января на полигоне неподалеку от Тегерана была испытана баллистическая ракета средней дальности, которая пролетела без малого тысячу километров. При этом резолюция Совета Безопасности ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.

В США остро отреагировали на действия Тегерана. Посол США в ООН Никки Хейли назвала запуск баллистической ракеты в Иране «абсолютно неприемлемым». А советник президента Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн заявил, что Ирану направляется официальное предупреждение.

По инициативе США было созвано заседание Совета Безопасности ООН.

Иранская сторона, подтвердив факт запуска ракеты, отрицает, что тем самым нарушила международное ядерного соглашения от 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты склоняются к мысли, что испытания Ираном баллистических ракет в немалой степени связаны с обострением внутриполитической борьбы в стране в преддверии президентских выборов.

Многие оппозиционеры выступают против ядерных договоренностей Тегерана с международным сообществом, утверждая, что Иран заплатил слишком большую дань, заключая это соглашение

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин назвал политическую ситуацию в Иране «очень сложной».

«Как известно, разработка всех ракетных систем идет под эгидой Корпуса стражей исламской революции, – напомнил он. – А это структура, которая, в целом, выступает в оппозиции к нынешнему курсу президента Хасана Рухани. Многие оппозиционеры выступают против ядерных договоренностей Тегерана с международным сообществом, утверждая, что Иран заплатил слишком большую дань, заключая это соглашение».

Противники Рухани считают, что эта сделка, в частности, нанесла серьезный ущерб развитию ядерной программы страны, заметил востоковед.

«Поэтому они делают все возможное, чтобы помешать выполнению требований Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и МАГАТЭ, – добавил он. – Соглашение рассчитано на 10-15 лет, поэтому вокруг СВДП, конечно, предстоит очень серьезная борьба как внутри Ирана, так и вне его».

И вполне возможно, что испытание ракет приурочили как раз к моменту, когда новая администрация США во главе с Трампом стала выступать с резкими заявлениями против Ирана и его ракетной программы

Владимир Сажин также указал, что против СВПД выступает часть американского, израильского и саудовского истеблишмента.

«Словом, есть значительные силы, которые настроенные негативно в отношении ядерной сделки с Тегераном, – резюмировал он. – И вполне возможно, что испытание ракет приурочили как раз к моменту, когда новая администрация США во главе с Трампом стала выступать с резкими заявлениями против Ирана и его ракетной программы. То есть, это может быть провокация со стороны оппозиции президенту Рухани».

Президент США Дональд Трамп неоднократно характеризовал ядерное соглашение с Ираном как «очень плохое» и во время предвыборной кампании пообещал отменить его.

Профессор Сажин напомнил, что, помимо прочего, в мае нынешнего года в Иране пройдут президентские выборы.

«Разумеется, внутриполитическая борьба в стране сейчас ужесточается, и вполне возможно, что это (испытание ракет) – один из элементов этой борьбы», – предположил он.

При этом Владимир Сажин считает, что с точки зрения юриспруденции Иран резолюцию Совбеза не нарушал.

Дело в том, что Корпусом стражей исламской революции и оппозицией все то, что делает Рухани, воспринимается как уступки Западу

Руководитель научных исследований международного Института «Диалог цивилизаций», эксперт Московского центра Карнеги, профессор Алексей Малашенко согласен с тем, что в самом Иране положение отнюдь не простое.

«Там есть президент, а есть люди, которые совершенно не согласны с проводимым им внешним курсом, – пояснил он. – И я не исключаю, что главные причины тут именно во внутренних разборках, а не в какой-то целенаправленной политике. Дело в том, что Корпусом стражей исламской революции и оппозицией все то, что делает Рухани, воспринимается как уступки Западу».

К тому же у Ирана всегда были амбиции великой державы, уточнил профессор.

«Не думаю, что испытание ракет было прямой угрозой Израилю, хотя я хорошо понимаю и израильтян, которым приходится слышать воинственные эскапады из Ирана, – продолжил он. – Как мне кажется, это просто демонстрация собственных возможностей, тут важен сам факт обладания ракетами в связи со сложной обстановкой на Ближнем Востоке, для отстаивания своих интересов на самых разных направлениях, включая сирийское».

Оба эксперта также сошлись во мнении, что иранская тема в будущем может осложнить процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.