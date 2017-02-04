Иран проводит испытания ракет и РЛС

Высокопоставленный командир иранского Корпуса стражей исламской революции заявил о проведении испытаний баллистических ракет и радиолокационной системы в субботу. Испытания прошли на следующий день после того, как администрация Трампа расширила санкции в отношении Ирана в связи с запуском баллистической ракеты средней дальности на прошлой неделе.

Иранский государственный телеканал также сообщил, что на субботу в провинции Семнан на севере Ирана были запланированы учения ВВС Корпуса стражей исламской революции, в ходе которых на территории в 35 тысяч кв. км планировались испытания баллистических ракет и радиолокационных систем.

По данным телеканала, первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири осудил недавние обвинения Тегерана Соединенными Штатами и заверил, что иранский народ «не принимает их всерьез». В пятницу, в ходе визита в Токио, министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран «крупнейшим государством-спонсором терроризма в мире».

В то же время Мэттис подчеркнул, что в настоящее время США не рассматривают возможность увеличения своего военного контингента на Ближнем Востоке в ответ на «плохое поведение» Ирана.

Тем не менее, в ответ на недавнее нападение на саудовский военный корабль, повлекшее смерть нескольких членов экипажа, США направили эсминец Cole в стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив вблизи берегов Йемена. Этот американский военный корабль сам тоже становился целью террористов «Аль-Кайды» 2000-м году.