В Иране произошло мощное землетрясение

В районе священного города Мешхед на северо-востоке Ирана в среду произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Об этом сообщили Геологическая служба США и иранские СМИ.

По данным Геологической службы, землетрясение произошло в 76 километрах от города на глубине 33 километров.

На фотографиях, появившихся в социальных сетях, видны глубокие трещины на улицах и зданиях. Информационное агентство Tasnim сообщило, что телефонная связь в некоторых пострадавших районах нарушена.

Пока сообщается только об одном погибшем, но государственное информагентство IRNA отметило со ссылкой на представителя спасательных служб Можтабу Халеди, что в деревнях и малых городах может быть большое число жертв.