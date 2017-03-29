Марк Фейгин: главный мотив убийства Вороненкова был из Москвы

В среду российские информагентства, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что в России заведено уголовное дело об убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В убийстве, совершенном в Киеве на прошлой неделе, украинское руководство увидело российский след. Президент Порошенко назвал его актом государственного терроризма со стороны России.

Российский адвокат Марк Фейгин в последние годы специализируется на украинской теме. Он защищал Надежду Савченко, а сегодня работает с Романом Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже, и занимается проблемами крымских татар.

В разговоре с автором и ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлией Савченко Марк Фейгин поделился своей версией по поводу того, что происходило с Денисом Вороненковым, рассказал о том, почему считает задержания российских протестующих произволом и своем предложении американским законодателям внести Дмитрия Медведева в санкционный список.