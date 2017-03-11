Ночью на территории Белого дома был задержан нарушитель

Нарушитель с рюкзаком был арестован сотрудниками Секретной службы США на территории Белого дома. Задержание, по сообщению телеканала CNN, который ссылается на неназванный источник, произошло недалеко от входа в резиденцию около полуночи.

Сообщается, что проникновение нарушителя не представляло какой-либо угрозы для президента Трампа, который в это время находился в Белом доме.

Администрация президента пока не прокомментировала инцидент. В заявлении Секретной службы говорится, среди вещей нарушителя не было обнаружено каких-либо опасных предметов.