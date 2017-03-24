Андрей Солдатов: ФСБ впервые работала с хакерами напрямую

МОСКВА — Российские официальные лица отрицают, что спецслужбы страны причастны к громким киберпреступлениям последнего времени, включая взлом серверов политических партий США. Представители властей России утверждают, что Москва сама борется с хакерами и предлагает другим союз в такой борьбе.

В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в четверг с лекцией в Академии Генерального штаба российской армии, заявил: «Мы считаем, и уже внесли предложение, что пора готовить международную конвенцию, которая будет посвящена кибербезопасности и проблеме ликвидации угроз и рисков, связанных с хакерством. Мы первыми предложили сделать хакерство наказуемым и запрещенным в международно-правовом плане».

По словам Лаврова, в Москве посмотрят, как отреагируют на эти российские инициативы те, кто обвиняет «российских хакеров».

При этом из самой России поступает новая информация о том, кем являются люди, которых Министерство юстиции США обвинило во взломах сотен миллионов аккаунтов сайта Yahoo и других серверов.

В частности, группа компаний «Ренессанс Капитала» подтвердила, что один из обвиняемых – сотрудник ФСБ Игорь Сущин до недавнего времени работал в компании «Ренессанс-Брокер» в качестве прикомандированного сотрудника, и был уволен только с появлением информации от Минюста США.

Стоит напомнить, что обвинения от имени властей США также предъявлены сотруднику ФСБ Дмитрию Докучаеву, который сейчас находится под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в госизмене, а также двум гражданским лицам – Алексею Белану и гражданину Канады Кариму Баратову.

О том, что нового в спайке хакеров и офицеров российских спецслужб, в интервью Русской службе «Голоса Америки» рассказал главный редактор интернет-сайта «Агентура.ру», автор книг «Новое дворянство» и «Битва за Рунет» Андрей Солдатов.

Оперативник, когда начинает общаться со средой, в которой он действует, испытывает огромное искушение поиграть в какие-то свои игры, при том, что у него всегда есть возможность объясниться некой бумажкой, что он проводит операцию, внедряется дальше или обеспечивает помощь своей группе

Данила Гальперович: Что в скандале со связями хакеров и ФСБ могло двигать представителями российской спецслужбы?

Андрей Солдатов: Мне кажется, что это история о том, когда люди перешли черту, и мне она не кажется новой. Просто поле, на котором происходят события, изменилось, я говорю об Интернете. Если мы вспомним истории про деятельность оперативников ФСБ, ФСК в середине-конце 90-х годов, они точно так же «переходили линию» и объясняли это теми же самыми причинами – оперативными методами, необходимостью вербовки агентуры, защиты этой агентуры.

Сотрудники спецслужб фактически вступали в сговор с преступными группировками, занимались вещами, которые выходили далеко за пределы контрразведывательной или контртеррористической деятельности.

Мне кажется, что это в принципе болезнь спецслужб, которые не находятся под контролем. Оперативник, когда начинает общаться со средой, в которой он действует, испытывает огромное искушение поиграть в какие-то свои игры, при том, что у него всегда есть возможность объясниться некой бумажкой, что он проводит операцию, внедряется дальше или обеспечивает помощь своей группе, потому что это позволит ему в дальнейшем собрать информацию о других группировках.

Это фактически первый случай, когда мы видим прямую работу сотрудников ФСБ с хакерским сообществом уже без всяких посредников

Тогда, в 1990-е, это было направление борьбы с терроризмом и деятельностью криминальных группировок в Москве. Сейчас, очевидно, это хакерские структуры. Но по сути и по методам я не вижу ничего такого.

Д.Г.: Но все же в этой истории есть какие-то новые детали, которые присущи только последнему времени и именно этой сфере деятельности — интернету?

А.С.: На самом деле, эта история для меня до конца непонятна. Например, я не понимаю, почему хакерам были известны настоящие имена офицеров спецслужб. Это выглядит очень странно и необъяснимо. Более того, они напрямую общались сразу с двумя офицерами, а не с одним.

Это в принципе нарушает все правила работы с агентурой. И это, конечно, вызывает искушение сказать, что, возможно, это была какая-то операция, не авторизованная руководством страны и не санкционированная руководством спецслужбы.

Д.Г.: То есть, не был соблюден некий протокол?

А.С.: Да, здесь никакие протоколы не соблюдались. Мы всегда старались крайне аккуратно, очень критически оценивать заявления о том, насколько тесно действует хакерское сообщество со спецслужбами, с Кремлем, стараясь опираться на какие-то точно известные случаи. И до этой истории что мы знали наверняка?

Я не видел с самого начала связи между «Шалтаем» и историей с ФСБ. Да, их пытались связать с помощью малофеевских структур, но это была явная попытка вброса

Что хакеры, именно криминальные хакеры, которые занимаются взломами, стараются напрямую со спецслужбами не работать. Они старались работать через “прокси”, через каких-то посредников. В 2000-х и начале 2010-х они боялись, что в какой-то момент сотрудникам спецслужб захочется их посадить, и нужна какая-то гарантия. Что мы видим сейчас?

Это фактически первый случай, когда мы видим прямую работу сотрудников ФСБ с хакерским сообществом уже без всяких посредников. Нет тут никаких ни «черных» пиар-структур, нет никаких прокремлевских молодежных движений, которые, например, действовали в случае с Эстонией в 2007 году. В данном случае государственные структуры без всяких посредников начали работать с криминальными хакерами. Я думаю – это важно.

Д.Г.: Что может означать такое изменение схемы? И разве не работало российское государство напрямую с вполне сомнительными личностями, когда формировало свои боевые «прокси-структуры» на востоке Украины? Может, власти России после аннексии Крыма стали просто менее стеснительными в методах работы?

А.С.: Может быть, действительно, идет движение в эту сторону. Сложно сказать, насколько применялась эта схема в отношении Донбасса, потому что я слышал другие истории - что, например, сотрудники ФСБ опасаются этих персонажей, пытаются их как-то контролировать.

Было ли принято какое-то стратегическое общее решение? Непонятно. Но нельзя исключить, что на фоне мобилизации общества после аннексии Крыма сама идея, что не только к криминальным элементам, но и к каким-то вполне законным бизнесам могут прийти государственные чиновники и сказать: «Ради государства, ради страны надо кое-что сделать» – да, она стала более популярной.

Д.Г.: Телеканал «Царьград», который подконтролен бизнесмену Константину Малофееву (его называют причастным и к действиям России на востоке Украины, и даже к попытке переворота в Черногории) связал арест Дмитрия Докучаева и «дело Шалтай-Болтая» – хакеров, взламывавших почту российских чиновников. Такая связь есть?

А.С.: Я не видел с самого начала связи между «Шалтаем» и историей с ФСБ. Да, их пытались связать с помощью малофеевских структур, но это была явная попытка вброса. Мне кажется, что вскрылась случайно история вокруг арестов в ФСБ, и нужно было некое прикрытие.

Нужно было объяснить, что же там произошло, выставить некое объяснение, при этом не брать на себя ответственность за это объяснение, то есть, нельзя было пресс-службе ФСБ выдать эту версию официально, чтобы потом за нее не отчитываться.

И использовали пару «дружественных» агентств, чтобы те запустили версию, что на самом деле это связано с «Шалтаем», почему на самом деле и были арестованы сотрудники ФСБ. Я думаю, что это какая-то наспех слепленная история, потому что иначе я не могу объяснить такое молчание.

Это же великий успех, если вдуматься – у вас была утечка, «Шалтай» государственных великих чиновников взламывал, вы всех поймали – молодцы! Выйдите и расскажите это миру. Но этого сделано не было, и у меня ощущение, повторюсь, что это наспех придуманная операция прикрытия.