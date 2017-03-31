Трамп планирует отменить нормы по защите личных данных интернет-пользователей

Президент США Дональд Трамп собирается утвердить закон, отменяющий нормы по защите личных данных американских интернет-пользователей. Сторонники данного шага считают, что это уравняет условия работы для интернет-компаний, а критики – что при этом пострадает потребитель.

Законопроект предполагает отмену введенной Обамой нормы, которая обязывала интернет-компании получать специальное разрешение на сбор и продажу данных о пользователях, например, историю их поисков в Интернете.

По мнению сторонников отмены ограничений, такая мера поможет уравнять условия работы интернет-компаний, деятельность которых регулируется решением Федеральной комиссии по коммуникациям, с компаниями, которые, как Facebook и Google, работают по правилам Федеральной комиссии по торговле, устанавливающей менее жесткие ограничения в отношении сбора и продажи данных о пользователях.

«Наличие двух надзорных органов создает путаницу и нарушает работу в сфере предоставления интернет-услуг. В конечном итоге это может навредить потребителю», – заявила во вторник конгрессвумен-республиканка Марша Блэкберн.

По мнению сторонников отмены ограничений, реакция критиков преувеличена, так как принятое Федеральной комиссией по коммуникациям решение было одобрено в декабре прошлого года и до сих пор не применялось.

На этой неделе республиканцы в Палате представителей массово поддержали законопроект. Ранее, представители Белого дома сообщали, что Трамп подпишет его, несмотря на возражения демократов и неправительственных организаций, выступающих за безопасность личных данных.

«Предложенный законопроект поставит под угрозу неприкосновенность личных данных огромного количества американцев, которые считают, что частная информация должна такой и оставаться: ее нельзя продавать без ведома пользователей», – утверждают 46 законодателей-демократов в отправленном на этой неделе письме Дональду Трампу с призывом не пописывать законопроект.

Интернет-компании США долгое время извлекали прибыль благодаря более мягкому, чем в ЕС и индустриально развитых государствах мира, законодательству, регулирующему сбор персональных данных.

По мнению представителя неправительственной организации TechFreedom Эвана Шварцтраубера, компании Apple, Microsoft, Facebook и Amazon «получили значительную прибыль, используя данные о потребителях»: «Можно предположить, что в США больше успешных технологических компаний по сравнению с Евросоюзом благодаря более мягкому подходу к конфиденциальным данным, что позволяет экспериментировать и внедрять новинки».