СМИ: в России собирали компромат на Трампа

Ряд американских СМИ сообщили во вторник, что во время встречи избранного президента Дональда Трампа с главами разведсообщества на прошлой неделе, ему был представлен отчет о том, что российская сторона собирала на него компромат личного характера.

Телеканал CNN сообщил, что в засекреченных документах, представленных на прошлой неделе как действующему, так и избранному президенту США, содержалась информация об утверждениях российских агентов, что в их распоряжении находятся компрометирующие Дональда Трампа факты о его личном поведении и финансовых сделках, а также сведения об обмене информацией между помощниками Трампа и посредниками, связанными с российскими властями. Эта краткая сводка на двух страницах прилагалась к докладу о вмешательстве российских властей в ход президентских выборов в США в 2016-м году.

По сообщению CNN, эта информация была получена из источника, который считался заслуживающим доверия – от бывшего представителя британской разведки, который работал в России, - однако достоверность этих сведений все еще проверяется спецслужбами США.

Газета New York Times сообщила, что речь идет об информации, которая циркулировала в политических и журналистских кругах с лета, однако СМИ не сумели самостоятельно подтвердить эту информацию. При этом главы разведсообщества сочли ее потенциально опасной и посчитали необходимым представить ее как Бараку Обаме, так и Дональду Трампу.