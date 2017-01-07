Отчет разведки США: Путин пытался повлиять на итоги американских выборов

Российский президент Путин пытался помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы, говорится в специальном отчете американской разведки.

В пятницу, вскоре после встречи избранного президента Дональда Трампа с руководителями разведсообщества, был официально опубликован доклад разведсообщества США, в котором содержится информация о российских хакерских атаках.

Как утверждается в документе, российский лидер Владимир Путин лично распорядился провести кампанию с целью повлиять на итоги президентских выборов в США. При этом ставилась задача – подорвать доверие американских избирателей к выборам, дискредитировать кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и помешать ей выиграть президентскую гонку.

Напомним, что в пятницу, после встречи с руководителями разведсообщества США, которые проинформировали избранного президента о деталях атак российских хакеров, Дональд Трамп распространил заявление, в котором отметил, что встреча носила «конструктивный» характер и что он испытывает «огромное уважение» к сотрудникам разведки.

В заявлении говорится, что несмотря на постоянные попытки «России, Китая, других государств, сторонних групп и людей» взломать компьютерную инфраструктуру американских госструктур, бизнесов и организаций, «включая Национальный комитет Демократической партии», это «не оказало абсолютно никакого эффекта на результаты выборов».

Трамп также сообщил, что намерен создать специальную рабочую группу, которая в течение 90 дней после его инаугурации, подготовит план борьбы с кибератаками. Дональд Трамп подчеркнул, что безопасность США будет его «приоритетом номер один».