В Вашингтоне прошел концерт в честь инаугурации Трампа

ВАШИНГТОН – Тысячи людей собрались близ Мемориала Линкольна в Вашингтоне на приветственный концерт по случаю инаугурации 45-го президента США.

Вечер начался с патриотической и современной музыки. Среди зрителей были представители всех возрастов, с разницей в десятки лет.

На многих были красные кепки с фирменным лозунгом Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», некоторые накинули на плечи американский флаг.

Один человек стоял с желтым плакатом «Я поддерживаю Закон о доступном здравоохранении. Я пришел только ради 3 Doors Down» (группы, которая выступала на концерте). Плакат вскоре отобрал один из сторонников Трампа.

После часа военных и кантри-песен ведущий под рев толпы представил избранного президента. Трамп поприветствовал зрителей, появившись у сцены в темном костюме с ярко-синим галстуком. Его сопровождала будущая первая леди Мелания Трамп в черном двубортном пальто.

Трамп назвал своих сторонников «движением» и дал несколько обещаний, которых многие ожидали. «Мы вернем рабочие места, – заверил он. – Мы больше не позволим другим странам отбирать у нас рабочие места».

Он также пообещал «объединить страну» после разобщивших ее выборов.

Зрители дружно подпевали Ли Гринвуду во время исполнения хита Proud to Be an American. На строчке God Bless the USA (Боже, благослови США) камеры показали крупным планом подпевающего Трампа.

Когда 10 членов семьи Трампа вышли на сцену, над Мемориалом Линкольна вспыхнули фейерверки, в то время как военный ансамбль исполнял «Боевой гимн Республики».