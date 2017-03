Депортации нелегалов, рейды и судьба «дримеров» при администрации Трампа

В США проживают приблизительно 11 миллионов нелегальных иммигрантов. Указ президента Трампа по Усилению общественной безопасности внутри США (Enhancing Public Safety in the Interior of the United States) прежде всего нацелен на депортацию нелегальных иммигрантов, которые совершили преступление. Однако, как рассказывают правозащитники, власти страны ставят своим приоритетом депортацию большей части нелегальных иммигрантов.

Администрация Дональда Трампа уже начала реализацию плана по найму десяти тысяч агентов Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE). В результате рейдов против нелегальных иммигрантов задержаны сотни человек в разных городах страны.

Харез не хочет называть свою фамилию. О семье рассказывает с осторожностью. Ее родители – нелегальные иммигранты, младшая сестра – гражданка США, а сама она в течение десяти лет жила в стране без документов. Благодаря инициативе Барака Обамы, в 2012 году Харез и приблизительно 750 тысяч других детей нелегальных иммигрантов, которых родители привезли сюда в юном возрасте, получили право учиться и работать в США.

«Я с восьми лет живу здесь. Да, я помню Боливию, но, как говорится, "дом там, где твоё сердце". Моё сердце всегда было в США. Для меня абсурдно доказывать, что я американка. Я окончила школу и университет здесь, бок о бок со своими американскими сверстниками», - рассказала Харез.

Правозащитники, тесно сотрудничающие с латиноамериканским сообществом, морально готовят клиентов к возможным депортациям. При этом они напоминают, что у нелегальных иммигрантов тоже есть права, защищенные Конституцией США.

«Нелегальные иммигранты должны знать, что, если полицейские или агенты иммиграционной службы придут к ним домой, у них есть право не свидетельствовать против себя и требовать помощи адвоката. Пока их дело будет рассматриваться, они выигрывают 3 месяца на то, чтобы позаботиться о том, с кем оставить своих детей. В противном случае власти найдут детям приемную семью», - рассказал Эдгар Аранда Янок из Коалиции латиноамериканских организаций.

Для латиноамериканского сообщества эта проблема не нова. Президента Обаму не раз называли «главнокомандующим по депортации» - ведь даже при нем были депортированы более 2,5 миллионов нелегалов. По словам Эдгара Аранда, правозащитники не выступают против депортации тех, кто осужден за совершение серьезных преступлений. Однако они не согласны с тем, кого новая администрация называет преступниками.

«Теперь преступниками называют даже тех, кто водит машину без прав. Но многие вынуждены ездить на работу или возить детей в школу на машине, так как общественный транспорт не всегда и не везде доступен. А для того, чтобы получить водительские права необходимо иметь документы, которых у нелегальных иммигрантов нет. Замкнутый круг», - сказал Эдгар Аранда Янок.

Указ президента Трампа наделил местные власти полномочиями иммиграционных служб, дав им право арестовывать нелегальных иммигрантов. Это, в свою очередь, подрывает доверие латиноамериканского сообщества к правоохранительным органам. По словам правозащитников, теперь нелегалы боятся сообщать полиции даже о преступлениях, совершенных против них.

А многие просто начинают скрываться.

«Несколько дней назад активистка из Аргентины Даниела Вергас была задержана в Миссисипи после того, как она выступила против иммиграционного указа Трампа. Ее могут депортировать, хотя она тоже получила легальный статус благодаря указу Обамы. То есть, пока мы молчим, нас не депортируют. Но если мы начнём выступать за права наших родных и друзей - мы тоже не защищены законом», - рассказала Харез.