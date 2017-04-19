МВФ: предложенное Трампом снижение налога на корпорации может привести к финансовым рискам

В среду МВФ предупредил, что предложение президента Трампа снизить налоги и уменьшить количество финансовых регуляций может привести к новому витку роста финансовых рисков, подобных тем, что предшествовали кризису 2008-го года.

В полугодовом Докладе по вопросам глобальной финансовой стабильности МВФ делается вывод, что риски для стабильности за прошедшие 6 месяцев в целом снизились благодаря ускорению глобального экономического роста и более высоким процентным ставкам, что позволило банкам увеличить доходы.

В то же время в докладе отмечается, что американские компании, уже получившие значительные займы, в результате предлагаемой республиканцами налоговой реформымогут оказаться неспособны превратить приток средств в продуктивные капитальные инвестиции, стимулирующие устойчивый экономический рост.

По мнению Фонда, поток денежных средств, который, вероятно, начнется в связи с репатриацией в США прибылей многонациональных корпораций из-за рубежа, может привести к рискам, связанным с приобретением финансовых активов, поглощением одних компаний другими и выплатами дивидендов. Большие соблазны финансовых рисков возникнут в сфере информационных технологий и здравоохранения, говорится в докладе.

«Потоки денежных средств, (полученных) в результате налоговых реформ, могут расти в основном в тех секторах экономики, которые уже подвержены значительным финансовым рискам, – утверждает МВФ. – Такие риски связаны с периодическими значительными дестабилизирующими колебаниями финансовой системы в течение нескольких последних десятилетий».

В докладе подчеркивается, что в прошлом значительные изменения налоговой системы обычно приводили к росту финансовых рисков. К примеру, именно это произошло после налоговых реформ 1986-го года и в результате освобождения от налогов репатриированных доходов корпораций в 2004-м году. В обоих случаях это привело к увеличению заемных средств и рецессиям 1990-го и 2008-го годов.