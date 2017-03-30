В Конгрессе обсудили «ракетные нарушения» России

Это двустороннее соглашение было подписано президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым в 1987 году. РСМД имел прецедентный характер – впервые в истории он предусматривал не просто сокращение ядерных арсеналов двух сверхдержав, но уничтожение целого класса оружия.

Вашингтон и Москва согласились не производить и не развертывать баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5 500 км. Этот Договор считался и считается одним из наиболее успешных соглашений в области контроля за вооружениями.

Однако еще с конца 2000-х годов российские лидеры начали выражать сомнения в выгодности этого договора, и даже выступать с предположениями о том, что Москва может выйти из него.

В 2014 году Госдепартамент США впервые официально выразил обеспокоенность тем, что Россия, в нарушение условий РСМД, работает над созданием крылатой ракеты наземного базирования – утечки в прессу о существовании этой проблемы появились на несколько лет до этого.

В феврале 2017 года – уже после вступления в должность президента США Дональда Трампа – было сообщено, что первые дивизионы таких ракет уже поставлены на боевое дежурство в европейской части России.

С точки зрения США, это исключительно серьезное нарушение двустороннего договора: российские крылатые ракеты способны наносить удары по практически всей территории Европы.

Джон Волфстал, бывший глава офиса контроля за вооружениями и нераспространения в Совете национальной безопасности США заявил:

«Европейцы и без этого были мишенью для российского оружия. И без нарушения этого договора, Россия способна нанести удар по Европе своими ракетами дальнего радиуса действия.

Но это нарушение позволяет Москве использовать новые системы для удара по Европе и использовать высвободившиеся ракеты для удара по Соединенным Штатам. То есть, речь идет не только о Европе».

Выступивший на слушаниях Джон Волфстал объяснил, почему Россия предпочла прибегнуть к прямому обману:

«Почему Москва обманывает о своих действиях в рамках этого договора, вместо того, чтобы выйти из него, что она обязана делать по условиям этого соглашения. Потому что она не хочет нести ответственность за коллапс этого договора».

Конгрессмены поинтересовались у экспертов – какую стратегию действий должны избрать Соединенные Штаты. Эксперты призвали развивать диалог с Москвой, поддерживать союзников НАТО.

Как отметил Роберт Шер, бывший заместитель Министра обороны США, «Россия должна понять, что если она продолжит развертывание этих систем, то ее положение ухудшится – и в военном, и в политическом смыслах».