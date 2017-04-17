В штате Иллинойс хотят запретить принудительное удаление пассажиров с самолетов

Автором Закона о защите авиапассажиров является конгрессмен верхней палаты Генеральной ассамблеи Иллинойса республиканец Питер Брин (Peter Breen). На такой шаг законодатель штата пошел после инцидента с 69-летним доктором Дейвидом Дао. На прошлой неделе его принудительно удалили с рейса авиакомпании Юнайтед Эйрлайнз (United Airlines).

На видео, снятом на телефон, когда трое полицейских в чикагском международном аэропорту О’Хара «выносили» Дао из самолета американской авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс, видно, что он хромает и что лицо его окровавлено.

Дао был одним из четырех пассажиров, которых сняли с полета, так как места на рейсе понадобились сотрудникам Юнайтед. Предположительно, после того, как никого из пассажиров не заинтересовала компенсация за освобождение мест и согласие полететь в Кентукки следующим рейсом, компания кинула жребий, в результате которого был выбран и доктор.

В случае принятия, закон запретит насильственное удаление пассажиров с рейса представителями местных органов власти или властями штата, если пассажир не представляет опасности для самого себя или других.

«Коммерческая авиакомпания, которая удаляет законно усаженных клиентов без серьезных причин нарушает доверие между пассажирами и авиакомпанией», - говорится в законопроекте.

Помимо этого, законопроектом запрещается штату Иллинойс пользоваться услугами коммерческой авиакомпании, вести с ней переговоры и инвестировать в нее, если та поддерживает политику принудительного удаления пассажиров ради освобождения мест для сотрудников, путешествующих по бесплатным билетам.