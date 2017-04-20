В Украине решение Международного суда в Гааге называли многообещающим

Признание Международным судом ООН своей юрисдикции по делу «Украина против России» в Киеве назвали «многообещающим решением».

"Оба иска были признаны Международным судом. Мы уверены, что находимся на правильном пути и надеемся на успешное рассмотрение этих дел", - заявил президент Украины Петр Порошенко.

После прений в Международном суде ООН в Гааге в марте этого года, международная инстанция признала обоснованность позиции Украины в иске против России в рамках одной из Конвенций о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Крымские татары и этнические украинцы в оккупированном Крыму остаются уязвимыми.

"Российская Федерация должна, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, воздержаться от сохранения или введения ограничений в отношении крымских татар, которые стараются сохранить свои представительские институты", - сказал Ронни Абраам, председатель Международного суда.

Таким образом, Международный суд обязал Россию возобновить деятельность меджлиса крымско-татарского народа, запрещенного в апреле 2016 года, и обеспечить возобновление обучения на украинском языке. С момента аннексии Крыма, там были закрыты все украинские школы. В Москве решение суда считают политически мотивированным.

"К сожалению международные институции, такие как суд ООН в Гааге, дискредитировал себя в глазах россиян, в глазах крымчан. Потому что, к сожалению, используя национальный фактор пытается использовать и реализовывать идеологические диверсии. То есть, осуществлять информационные атаки на Россию. Понятно, что крымско-татарский фактор выступает всего лишь как инструмент давления", - прокомментировал решение Международного суда депутат Государственной Думы России Руслан Бальбек.

В рамках второй Конвенции – О борьбе с финансированием международного терроризма - просьба Украины о том, что Россия должна прекратить поддержку сепаратистских сил на востоке Украины, была отклонена. Судьи мотивировали свое решение тем, что иск не отвечает требованиям международного договора о борьбе с терроризмом и что Украина не предоставила достаточно доказательств.

Международный суд также обязал обе стороны полностью исполнять минские договоренности, с целью обеспечения мира на востоке Украины.