Смогут ли страны Балтии противостоять гибридным диверсиям Кремля?

Американский исследовательский центр РЭНД (RAND Corporation),специализирующийся в анализе проблем национальной безопасности, опубликовал доклад «Гибридная война в странах Балтии. Опасности и потенциальные ответы».

Автор доклада Эндрю Радин анализирует различные варианты открытых и скрытых диверсий, которые Россия может предпринять в отношении балтийских государств, до 1991 года входивших в состав Советского Союза.

При этом, по оценке Радина, наибольшей опасности со стороны России могут подвергаться Эстония и Латвия, поскольку доля русскоязычного населения в этих странах довольно существенна – порядка 30% и 40% соответственно. При этом так называемые «неграждане» в Латвии составляют около 16%, а в Эстонии – чуть более 6%.

Эндрю Радин предлагает правительствам стран Балтии предпринять необходимые шаги, что сохранить лояльность русскоязычного населения, и снизить потенциальную угрозу со стороны России. Для этого он, в частности, советует обеспечить политические и гражданские права русскоязычных и усилить борьбу с российской пропагандой. В том числе – за счет создания средств массовой информации, где давалась бы альтернативная Москве точка зрения на происходящие события.

Латвия: «провокации со стороны России не исключены»

Член Балтийской ассоциации журналистов, политический обозреватель из Риги Леонид Якобсон согласен с автором доклада в том, что Латвия особенно уязвима для недружественных действий со стороны России.

За последние годы произошел большой отток граждан Латвии в западные страны ЕС. А «неграждане» остались, потому что у них нет права на работу в Европейском Союзе

В беседе с корреспондентом «Голоса Америки» он отметил, что поскольку в Латвии доступны все российские телеканалы, идет идеологическая обработка тех, кто наиболее подвержен пропаганде. «Тем более что сюда уже приехал новый российский посол Евгений Лукьянов, который входил в команду Путина», – отмечает Якобсон.

Коснувшись совета завоевывать симпатии некоренного населения, эксперт заявил, что, с его точки зрения, власти Латвии упустили эту возможность. «За последние годы произошел большой отток граждан Латвии в западные страны ЕС. А «неграждане» остались, потому что у них нет права на работу в Европейском Союзе.

Другое дело, что Латвия – член НАТО, и, конечно, она будет защищаться, тем более что сейчас для этого есть возможность

И при таком раскладе очень трудно установить точно, какое именно количество граждан страны живет в самой Латвии, потому что многие уехавшие продолжают декларироваться на ее территории», – указывает Леонид Якобсон.

При этом он подчеркивает: «Сейчас подрастает новое поколение, которое свободно владеет латышским языком. Но эти люди по-прежнему связывают себя с Россией. То есть, язык тоже не является объединяющим фактором, потому что пока в России существует путинский режим и ему симпатизирует огромная часть латвийского населения, сохраняется угроза для суверенитета Латвии», – считает собеседник «Голоса Америки».

Пропутинские симпатии части населения республики Леонид Якобсон объясняет ностальгией по Советскому Союзу и жаждой реванша за утраченный статус супердержавы. «Другое дело, что Латвия – член НАТО, и, конечно, она будет защищаться, тем более что сейчас для этого есть возможность. Но провокации со стороны России не исключены», – полагает он.

Леонид Якобсон отмечает, что в ближайшие полгода власти всех уровней вряд ли прислушаются к советам американских экспертов. «Приближаются муниципальные выборы, и партии проводят свои кампании не под хозяйственными лозунгами, которые обычно используются во время выборов в местное самоуправление, а разыгрывают национальные карты: “Русские идут!” и “Латыш, не сдавайся!”

Первый слоган использует партия “Согласие”, провозглашающая новую “Русскую весну” и заполнившая социальные сети лозунгами: “Голосуй за Ушакова, иначе к власти придет национальное объединение и русским будет плохо”.

А с другой стороны идет, фактически, такая же кампания, но с обратным знаком», – отмечает аналитик.

И в конце своего комментария приводит конкретный пример ведения гибридной войны. По его словам, «сотрудники Службы внешней разведки России открыто проводят награждения различными орденами лояльных путинскому режиму политиков и журналистов.

Недавно подобной медалью “В ознаменование возвращения Крыма” был награжден депутат от правящей в Рижской думе партии “Согласие” Руслан Панкратов».

Эстония: «русскоязычные не будут рисковать жизнью ради установления “народной республики”»

О том, как дела обстоят в Эстонии корреспонденту «Голоса Америки» рассказал директор Центра европейских инициатив Евгений Криштафович.

Тем, кто приехал сюда в годы оккупации, не выучил язык и считает, что Эстония и Латвия должны считаться с их нежеланием интегрироваться, живется несколько сложнее

Прежде всего, он отметил, что русскоязычное население в странах Балтии, и в Эстонии в частности, очень неоднородно. «Есть те, кто жили здесь до войны и их потомки, есть приехавшие в годы советской оккупации и их дети, родившиеся уже в независимом государстве», – напоминает он.

У тех русских, чьи семьи живут в Эстонии издавна, а также у тех, кто родился после восстановления независимости республики, нет проблем со знанием государственного языка и интеграцией в эстонское общество.

Поэтому их взаимоотношения с властью можно охарактеризовать как нормальные. Они чувствуют себя полноценными гражданами и не испытывают какой-либо дискриминации.

«Тем, кто приехал сюда в годы оккупации, не выучил язык и считает, что Эстония и Латвия должны считаться с их нежеланием интегрироваться, живется несколько сложнее, – продолжает Криштафович. – Они не поражены в правах, но испытывают объективные трудности на рынке труда. С годами эта проблема исчезает, потому что старшее поколение выходит на пенсию, а молодые язык уже знают».

Эксперт признает, что протестный потенциал населения можно возбудить умелой пропагандой. «Но если даже в русскоязычной Нарве средняя пенсия составляет 390 евро, а средняя зарплата – 1119 евро, то я не очень верю в то, что местное население пойдет рисковать своей жизнью ради установления там “народной республики” под протекторатом Москвы», – отмечает Евгений Криштафович.

Что же касается рекомендации Эндрю Радина создавать в странах Балтии альтернативные Кремлю средства массовой информации, то директор Центра европейских инициатив напоминает: «Проект русскоязычного канала ETV+ запустили год назад, подводить итоги пока рано. Но с международными медиа-проектами сравнивать его смысла не имеет, так как он очень локальный и нацелен на информирование русскоязычной аудитории о событиях в Эстонии».