Джон Хантсман станет новым послом США в России

Экс-губернатор штата Юта, бывший посол США в Китае и Сингапуре Джон Хантсман принял предложение от Дональда Трампа, сообщают американские СМИ.

Американский канал Fox News, с ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил, что Дональд Трамп лично позвонил Хантсману по телефону и предложил ему работу. Американское издание "Политико" написало, что Джон Хантсман согласился на предложение президента США представлять интересы США в России. CNN, ссылаясь на свои источники в Белом доме сообщило, что выбор кандидатуры Хантсмана на столь важную должность связан с тем, что он "блестящий парень", "жесткий" и знает, чего хочет Трамп.

Должность посла США в Российской Федерации является одной из самых деликатных и важных, особенно учитывая последние события: расследование ФБР и Конгресса в связи с вмешательством Кремля в американские выборы и контакты представителей избирательного штаба Дональда Трампа и российскими официальными лицами.

Напомним, что по сообщениям СМИ, в конце прошлого года экс-губернатор входил в число претендентов на пост госсекретаря США.

В 2012 году Джон Хантсман участвовал в президентских предварительных выборах, как один из претендентов от Республиканской партии.

В избирательной кампании 2016 года он сначала публично поддержал Дональда Трампа, но затем заявлял, что предприниматель должен выйти из гонки и обнародовать свою налоговую декларацию. По мнению Хантсмана, лучшим кандидатом от Республиканской партии стал бы Майк Пенс, занимающий сейчас должность вице-президента США.



