ЮНИСЕФ: необходимо предотвратить катастрофические последствия для жителей Авдеевки

КИЕВ – Больше семнадцати тысяч человек, из них две с половиной тысячи – дети «остались на морозе без отопления, света и воды» после интенсивных боев вокруг города Авдеевка в Донецкой области. Об этом говорится 1 февраля в пресс-релизе ЮНИСЕФ – международной организации, действующей под эгидой Организации Объединенных Наций.

ЮНИСЕФ и партнеры призывают обеспечить безопасный доступ для проведения неотложных ремонтных работ на поврежденных системах водо¬- и электроснабжения, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей

«ЮНИСЕФ и партнеры призывают обеспечить безопасный доступ для проведения неотложных ремонтных работ на поврежденных системах водо­- и электроснабжения, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей. […] Мало того, что жизни тысяч детей в Авдеевке, и с обеих сторон конфликта, угрожает опасность, ситуация осложняется отсутствием воды и света, а это значит, что дома становятся опасно холодными и состояние здоровья ухудшается прямо на глазах», – сказала глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис (Giovanna Barberis).

В пресс-релизе отмечается, что в результате вооруженного противостояния вокруг Авдеевки было закрыто шесть школ и четыре детских сада, приостановлен образовательный процесс.

В условиях, когда температура опускается ниже 17 градусов по Цельсию, ситуация может иметь катастрофические последствия для жителей Авдеевки

«Системам электро- и водоснабжения в Авдеевке 29 и 30 января был нанесен серьезный ущерб. Как следствие, отключение электроэнергии невозможность откачки воды из запасного резервуара, обслуживающего город, от которого зависит отопительная система. В условиях, когда температура опускается ниже 17 градусов по Цельсию, ситуация может иметь катастрофические последствия для жителей Авдеевки», – отмечается в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

В Кремле 1 февраля прокомментировали всплеск вооруженного конфликта возле населенного пункта Авдеевка.

«Что касается нынешнего обострения на линии соприкосновения, то, наверное, это лишний повод для скорейшего возобновления диалога и сотрудничества между Россией и Америкой, в том числе в интересах и решения развязки украинского узла», – отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости».

Дмитрий Песков отметил, что «президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре предметно не обсуждали Украину».

Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что 1 февраля сепаратисты продолжили обстрел Авдеевки. Вооруженное противостояние в районе этого населенного пункта продолжается с 29 января 2017 года.

Напомним, что в субботу, 28 января, состоялись телефонные переговоры между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Владимир Путин стал третьим по счету мировым лидером, с которым президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры. В официальном сообщении Белого дома указывается, что президент России Владимир Путин позвонил президенту Дональду Трампу, чтобы поздравить его с вступлением в должность. Телефонный разговор длился около часа. Этот телефонный разговор, говорится в сообщении, «стал символическим стартом в деле улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые нуждаются в восстановлении».

Вместе с тем, по мнению ряда украинских экспертов, очередные вооруженные провокации на линии противостояния в Донбассе не могли обойтись без ведома России.

Новый диалог с США через «призму» Донбасса

По словам управляющего партнера Украинской политконсалтинговой группы Василия Мокана пророссийские сепаратисты не свободны в своих действиях и у них нет ни полномочий, ни возможностей организовывать и проводить такие масштабные операции.

Мы не знаем точно, о чем конкретно там говорили, но можно сделать вывод, что видение итогов переговоров не оправдало надежды России. И эти провокации под Авдеевкой – попытка простимулировать новый активный диалог между Россией и Соединенными Штатами

«Можно говорить, что подобный приказ дал Владимир Путин после того, как он провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом. На этих переговорах, по сообщению из прессы, вопрос решения конфликта в Донбассе не обсуждался. Мы не знаем точно, о чем конкретно там говорили, но можно сделать вывод, что видение итогов переговоров не оправдало надежды России. И эти провокации под Авдеевкой – попытка простимулировать новый активный диалог между Россией и Соединенными Штатами», – говорит Василий Мокан корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Василий Мокан напоминает хронологию эскалации конфликта в районе населенного пункта Авдеевка.

«Обстрелы активизировались 30 января в момент рабочего визита Петра Порошенко в Германию, во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В этот же момент в немецкой прессе появился ряд материалов о том, что это именно Киев провоцирует обстрелы. Очевидно, что эти пересекающиеся между собой события должны были повлиять на ход переговоров Порошенко и Меркель. Подобная эскалация конфликта по опыту прошлых лет и раньше происходила накануне масштабных международных встреч», – подчеркивает Василий Мокан.

Я не ожидаю реального обеспечения режима тишины до тех пор, пока не будет достигнута новая договоренность по Донбассу или стороны не соберутся в новом формате с привлечением других международных игроков

Процесс урегулирования конфликта на востоке Украины согласно существующему Комплексу мер для выполнения «Минских соглашений», по мнению Василия Мокана, находится в политическом тупике.

«Я не ожидаю реального обеспечения режима тишины до тех пор, пока не будет достигнута новая договоренность по Донбассу или стороны не соберутся в новом формате с привлечением других международных игроков. Прогресс в выполнении «Минска-2» можно ожидать после принятия «дорожной карты» Соглашений», – отмечает Василий Мокан.

«Серая зона» и предпосылки для конфликта

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко считает, что существует ряд политических, субъективных и даже географических причин в зоне разграничения, которые не позволяют говорить о настоящем прекращении огня.

В геополитическом плане этот конфликт – попытка прощупать реакцию мира на обострение ситуации в Украине после смены президента в Соединенных Штатах: Украина почти не упоминалась в недавнем разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом

«Линия столкновения практически не имеет «серой зоны», а соответственно, военный контакт при таких обстоятельствах избежать невозможно. С другой стороны, армия или воюет с врагом или деградирует. Это понимают по обе стороны разграничения. Поэтому, обострения ситуации на линии соприкосновения в рамках «серой зоны», будут возникать. В геополитическом плане этот конфликт – попытка прощупать реакцию мира на обострение ситуации в Украине после смены президента в Соединенных Штатах: Украина почти не упоминалась в недавнем разговоре Владимира Путина с Дональдом Трампом. Поэтому президент РФ решил на практике проверить реакцию американского коллеги», – говорит Богдан Петренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Богдан Петренко считает, что к эскалации конфликта могла привести информация из России о сокращении в два раза финансирования самопровозглашенных республик.

Вообще не стоит ожидать по-настоящему серьезной эскалации конфликта, поскольку Россия финансово не способна начать полноценную войну

«По данным экспертов, «республики» способны обеспечить лишь треть своих расходов. Поэтому резкое обострение стимулировало бы Кремль пересмотреть взгляды на финансирование. Вообще не стоит ожидать по-настоящему серьезной эскалации конфликта, поскольку Россия финансово не способна начать полноценную войну», – подчеркивает Богдан Петренко.

Он считает, что главная задача Кремля отображает желание определить свою зону влияния и имперских интересов.

«И чтобы эта зона, в которую включена Украина, без военной оккупации территории, была признана в мире», – подчеркивает Богдан Петренко.

Корректно придерживаться «Минска-2»

Большой провокацией со стороны России называет политолог Станислав Зозуля попытку спровоцировать эскалацию конфликта на востоке Украины во время формирования новой президентской администрации в Соединенных Штатах.

«Это происходит в момент, когда новая администрация США еще не вошла в курс дела по ситуации в Украине, есть некий «вакуум внимания» к Украине и в этот момент Россия устраивает провокацию. По-видимому, обстрелы Авдеевки и перебитые линии электропередач для пророссийских сепаратистов не являются нарушением «Минских соглашений», но, если Украина начет действовать в ответ, всегда найдется повод обвинить ее в срыве Соглашений. Это очень опасная и провокативная манера политики», – подчеркивает Станислав Зозуля в комментарии корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Необходимо сконцентрироваться на защите, чтобы не дать возможность сепаратистам и Москве обвинить Украину в нарушении международных соглашений. Но с другой стороны, мы не должны проявить слабость – Россия уважает только силу, и необходимо давать адекватный ответ тем, кто атакует Авдеевку

Вместе с тем, Станислав Зозуля считает, Украине следует выполнять «Минские соглашения», несмотря на провокации со стороны боевиков.

«Необходимо сконцентрироваться на защите, чтобы не дать возможность сепаратистам и Москве обвинить Украину в нарушении международных соглашений. Но с другой стороны, мы не должны проявить слабость – Россия уважает только силу, и необходимо давать адекватный ответ тем, кто атакует Авдеевку», – утверждает Станислав Зозуля.

Политолог говорит, что с 1 февраля на посту председателя в Совете Безопасности ООН Украина должна привлекать внимание мирового сообщества к проблеме Донбасса.

«Несомненно, Россия воспользуется правом вето, и заблокирует любые проукраинские инициативы в Совбезе ООН, однако необходимо убеждать мир и международных партнеров в том, что Россия – это агрессор, а Украина – защищается», – отмечает Станислав Зозуля.