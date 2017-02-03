ОБСЕ: Авдеевка – под угрозой гуманитарной и экологической катастрофы

КИЕВ – В Авдеевке существует угроза возникновения гуманитарной и экологической катастрофы. Об этом 3 февраля во время скайп-включения в Украинском кризисном медиа-центре заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг (Alexander Hug).

«Боевые действия, происходящие в городской промышленной зоне, объекты инфраструктуры, водо- и электропоставки должны функционировать независимо от того, где проходит условная линия разграничения. […] Мы наблюдали, как жители Авдеевки остались без электричества, тепла и воды из-за перебоев в работе расположенной вблизи фильтровальной станции в Ясиноватой. Ситуация может ухудшиться, если в резервуары с хлоридом попадет снаряд», – отметил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине.

«С самого утра воскресенья наши наблюдатели на местах фиксируют чрезвычайно высокие показатели нарушения режима прекращения огня

Александр Хуг отметил, что ситуация в треугольнике Авдеевка – Ясиноватая – Донецкий аэропорт существенно обострилась.

«С самого утра воскресенья наши наблюдатели на местах фиксируют чрезвычайно высокие показатели нарушения режима прекращения огня. […] Количество нарушений режима прекращения огня, которые мы фиксируем ежедневно, достигает нескольких тысяч. В частности, во вторник мы зафиксировали более 11 000 – это действительно беспрецедентные показатели», – сообщил Александр Хуг в ходе общения с журналистами по скайпу в Украинском кризисном медиа-центре.

Александр Хуг отметил, что в «рамках указанного треугольника используют реактивные системы залпового огня»: «Например, во вторник мы зафиксировали разрывы ракет в Авдеевке», – отметил он.

Авдеевка: хроника спасения

Как сообщает пресс-служба правительства Украины, 2 февраля, в 21:05 по местному времени под обстрелы [в Авдеевке] попал автомобиль аварийно-спасательного отряда, в результате чего погиб водитель Сергей Горбань, осколочное ранение в живот получил начальник государственного пожарно-спасательного отряда №15 города Авдеевки, подполковник службы гражданской защиты Дмитрий Тритейкин.

Сейчас самый главный фокус – это люди преклонного возраста, дети, те, кто нуждается в нашей опеке

Во время визита в Авдеевку 3 февраля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что жителям города «от детей до лиц преклонного возраста, сегодня чрезвычайно сложно».

Двум тысячам представителей социально незащищенных кругов населения будет оказана помощь продуктами питания.

«Сейчас самый главный фокус – это люди преклонного возраста, дети, те, кто нуждается в нашей опеке. Просил бы, чтобы постоянно в вашем фокусе оставалось, какая необходима поддержка людям и что касается питания, и в домах: где необходима помощь, где застеклить. И необходимо это делать быстро.

Все необходимые материалы мы готовы поставлять по первому же вашему запросу», – подчеркнул премьер-министр, обращаясь к представителям комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации в городе Авдеевка.

К полудню 3 февраля по местному времени в Авдеевку было доставлено 32 тонны гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Авдеевка и цели России

К эскалации по всей линии фронта в зоне проведения Антитеррористической операции привели действия Вооруженных сил России.

Когда мы говорим об Авдеевке, очевидно, что действия направлены на то, чтобы создать умышленный инфраструктурный урон

Об этом корреспонденту Русской службы «Голоса Америки» говорит украинский политолог Михаил Басараб.

«Когда мы говорим об Авдеевке, очевидно, что действия направлены на то, чтобы создать умышленный инфраструктурный урон. Действия России направлены, чтобы вызвать гуманитарный кризис в городе, где находится крупное предприятие – Авдеевский коксохимический комбинат. Если вывести его из эксплуатации, то сама энергетическая система региона будет иметь серьезные последствия не только для Авдеевки но и для всего региона», – отмечает Михаил Басараб.

Политолог говорит, что возможное разрушение химического предприятия, которое обеспечивает теплом значительную часть Авдеевки, может привести не только к гуманитарной, но и техногенной катастрофе.

«Гуманитарная катастрофа может привести к новой волне беженцев из региона. Конечно, вряд ли эти события можно называть случайными или следствием какого-то обострения противостояния между украинскими вооруженными силами и российскими – это целенаправленная провокация для того, чтобы достичь эскалации на линии фронта», – говорит Михаил Басараб.

Россия рассчитывает на лояльную позицию нового президента США и очень мягкую позицию европолитических элит

Конечная цель обострения конфликта, по словам Михаила Басараба, заключается в желании России склонить Украину к широкомасштабной капитуляции.

«Россия рассчитывает на лояльную позицию нового президента США и очень мягкую позицию европолитических элит. Возможно, Владимир Путин решил, что сейчас то время, когда можно попытаться принудить Украину к миру через признание своего поражения и через реинтеграцию ныне оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав страны на условиях Москвы», – утверждает Михаил Басараб.

Кремль, сирийский сценарий и Украина

Политический эксперт, директор Центра общественных отношений Евгений Магда считает, что эскалация конфликта на востоке Украины выгодна России.

О причастности России к ситуации вокруг Авдеевки говорит и позиция Кремля: дня не проходит без заявления со стороны господина Пескова о ситуации в Авдеевке – такого они давно себе не позволяли

«Россия разыгрывает сценарий «Алеппо в Донбассе», по этой причине, наверное, и была выбрана Авдеевка из всех городов на линии соприкосновения потому, что там система отопления замкнута на Авдеевский коксохим. Россия всячески демонстрирует, что она полна решимости «все разрушить до основания, а затем…» – все как по Интернационалу. О причастности России к ситуации вокруг Авдеевки говорит и позиция Кремля: дня не проходит без заявления со стороны господина Пескова о ситуации в Авдеевке – такого они давно себе не позволяли», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Евгений Магда считает, что символизм и определенный информационный резонанс вокруг происходящего, Россия пытается использовать в качестве одного из аргументов «гибридной войны» с Украиной.

Россия пытается доказать Западу, что она способна не просто нанести Украине ущерб, но и создать таким образом гуманитарные проблемы для огромного населенного региона

«"Гибридная война", которую мы наблюдаем, идет не за территории, а за умы, за мнения людей. Россия пытается доказать Западу, что она способна не просто нанести Украине ущерб, но и создать таким образом гуманитарные проблемы для огромного населенного региона», – подчеркивает Евгений Магда.

На уточняющий вопрос – удается ли России достичь поставленных целей, Евгений Магда дает категорический ответ: «Однозначно, нет! И об этом свидетельствует достаточно истерическое поведение и комментарии российских официальных лиц», – подчеркивает эксперт.

Официальная реакция: Соединенных Штатов, Украины и России

Новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заняла жесткую позицию против военного вмешательства России в восточной Украине, осудив «агрессивные действия» Москвы и заявив о солидарности администрации Дональда Трампа с украинским народом.

Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией, – добавила она. – Однако бедственная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России

«Я должна осудить агрессивные действия России», – сказала Хейли на заседании Совета Безопасности ООН – ее первом совещании с момента утверждения на пост посла США.

«Мы действительно хотим улучшить отношения с Россией, – добавила она. – Однако бедственная ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России».

Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад

Полная ответственность за текущее жесткое обострение ситуации вокруг Авдеевской промзоны, обстрел гражданских кварталов и гибель мирных жителей, ранения журналистов, гибель украинских военных лежит на России и боевиках, которых она поддерживает. Об этом 3 февраля заявил президент Петр Порошенко.

«Можно только представить, как жили в эти дни жители Авдеевки без света, с ограниченным снабжением тепла, ограниченным снабжением воды, потому что российская сторона пыталась превратить их жизнь в ад. И только четко скоординированные действия мои, украинского правительства, служб, славных украинских военных, в координации все вместе сделали все возможное для того, чтобы не дать Российской Федерации дестабилизировать ситуацию как в Авдеевке, так и по всей линии фронта», – подчеркнул украинский президент.

В Кремле не занимаются подсчетом боеприпасов, которые есть у ополченцев на юго-востоке Украины, но надеются, что их хватит для отражения агрессии украинских силовиков, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Об этом 3 февраля сообщают РИА «Новости».

«Мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия вооруженных сил Украины», – ответил Песков на вопрос о том, когда могут закончиться боеприпасы у ополченцев, подчеркивает РИА «Новости».