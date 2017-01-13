Права человека в России: усиление гонений и контроля государства

МОСКВА – В обнародованном в пятницу организацией Human Rights Watch ежегодном докладе о положении с правами человека в мире ситуация в России описывается как весьма тревожная.

Эксперты HRW пришли к выводу, что в минувшем году российское государство усилило гонения на инакомыслящих и продолжило курс на ужесточение контроля над значительно сузившимся пространством реализации основополагающих свобод граждан – свободы выражения мнений, свободы ассоциации и свободы собраний.

Лидер движения «Солидарность», руководитель программы «Поддержка политзаключенных и преследуемых гражданских активистов» Сергей Давидис согласен с такой оценкой. По его мнению, список гражданских прав и свобод общеполитического характера сокращается неуклонно.

«Пожалуй, у россиян в реалии, и то весьма относительно, остались лишь свобода собрания и свобода высказывания в Интернете, – уточнил он в комментарии «Голоса Америки». – Причем, и эти свободы сейчас сильно ограничиваются, о чем, в частности, свидетельствует эпопея с Ильдаром Дадиным».

В декабре 2015 года московский суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Он был признан виновным в «неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Впоследствии срок заключения был сокращен до двух с половиной лет.

Как говорится в докладе Human Rights Watch, уголовные дела по этой статье возбуждались в отношении еще нескольких человек, в числе которых был и 76-летний Владимир Ионов, активно критиковавший политику России по отношению к Украине. В августе Ионов покинул Россию, опасаясь обвинительного приговора и лишения свободы.

Дадин пока единственный осужденный по статье, которая фактически наказывает за реализацию права на свободу собрания, отметил Сергей Давидис. Но на его взгляд, это пример, который призван продемонстрировать всем остальным опасность добиваться осуществления своих прав в жизни.

Правозащитник также отметил, что все сложнее и сложнее провести согласованное мероприятие, потому что постоянно меняется правоохранительная практика.

«В Москве, например, нам элементарно не согласовали проведение митинга против российских военных действий в Сирии, – констатировал он. – А если попытаться проводить несогласованные мероприятия, то это чревато самыми серьезными последствиями».

Кроме того, по данным Сергея Давидиса, неуклонно растет и количество случаев преследования непосредственно за высказывания в Интернете. Наиболее вопиющий здесь пример – приговор в виде двух лет лишения свободы блогеру Кунгурову, который всего лишь опубликовал статью с критикой российской операции в Сирии.

Как представляется члену правления общества «Мемориал», лауреату премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова Олегу Орлову, гонения на инакомыслящих усилились в том смысле, что прежний курс, взятый государством, продолжился, плюс к старым репрессивным законам прибавились новые.

«В этом контексте ситуация в стране ухудшается с каждым годом все больше и больше, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Если эта тенденция и дальше будет продолжаться такими темпами, то страна сползет к тоталитаризму еще ближе».

Свой краткий обзор наиболее ярких и вопиющих примеров Олег Орлов начал с Северного Кавказа.

«В прошлом году там произошло то, чего раньше не было, – подчеркнул он. – Давление на очень важную часть общества, а именно – на мирные салафитские общины усилилось настолько, что начались систематические закрытия мечетей и даже стали привлекать к ответственности имамов, которые проповедовали мир и ненасилие.

Например, в Дагестане посадили Магомеда Магомедова».

Это новое и печальное явление, констатировал правозащитник.

«Кроме того, в Чечне был осужден по абсолютно сфабрикованному обвинению корреспондент портала «Кавказский Узел» Жалауди Гериев», – указал он.

Гериев признан «Мемориалом» политзаключенным.

Применение так называемого «закона об иностранных агентах» стало уже вопиюще неправовым, считает Олег Орлов.

«Например, «иностранными агентами» стали признавать организации, которые не просто получали финансирование из-за рубежа, а в которых рядовыми членами состояли люди из организаций, до этого объявленных «иноагентами». Это уже какая-то вакханалии, а не право», – возмущается он.

Все эти примеры убедительно показывают, что в правовом смысле Россия катится вниз, заключил представитель «Мемориала».