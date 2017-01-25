Правозащитники обеспокоены продолжением нарушений прав человека в Украине

Украинская армия и пророссийские сепаратисты задерживали людей и подвергали их жестокому обращению «с полной безнаказанностью», заявили правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International.

В среду организации выступили в Киеве, озвучив опасения, высказанные в докладе, который был опубликован в прошлом году. В нем зафиксированы случаи незаконных, длительных и подчас секретных задержаний. Правозащитники заявили, что не видят никаких «позитивных изменений» в плане нарушений, перечисленных в июльском докладе.

Они приводят не менее девяти случаев, когда украинские власти задерживали мирных жителей по обвинениям в сотрудничестве с сепаратистами, и девять случаев, когда силы сепаратистов задерживали мирных граждан по подозрению в шпионаже на украинское правительство.

Правозащитные организации отмечают, что число подобных задержаний может быть гораздо больше, чем им удалось задокументировать.