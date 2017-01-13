HRW сообщает об усилении гонений на инакомыслящих в России

В минувшем году российское государство усилило гонения на инакомыслящих и продолжило курс на ужесточение контроля над значительно сузившимся пространством реализации свободы выражения мнений, свободы ассоциации и свободы собраний.

К такому выводу пришла организация Human Rights Watch, которая опубликовала ежегодный доклад о положении с правами человека в мире.

В его разделе, посвященном России, говорится, что в российском парламенте принимались законы, расширяющие полномочия силовых структур, в том числе в части подавления свободного дискурса в интернете.

Россия продолжала оказывать поддержку «сепаратистам» на востоке Украины, при этом игнорируя практикуемые ими нарушения прав человека и международного гуманитарного права, говорится далее в документе. Действия российских властей в Крыму привели к созданию на полуострове кризисной ситуации с правами человека.

«Чтобы поддержать президентскую власть и поднять падавший рейтинг самого Владимира Путина, была задействована мобилизация вокруг Кремля патриотических настроений на волне российской оккупации Крыма, – отметил Кеннет Рот, исполнительный директор Human Rights Watch. – Последняя послужила поводом для введения европейских санкций, еще более усугубивших проблемы в экономике. Появление в сирийском небе российских бомбардировщиков, пришедших на помощь уничтожающему гражданское население Башару Асаду, с точки зрения политических перспектив отнюдь не приблизило их отмены. До сих пор пропагандистской машине Кремля удается убеждать граждан в том, что нужно потерпеть, чтобы выстоять против козней Запада. Однако по мере ухудшения экономической ситуации эффективность пропаганды будет снижаться».

Как отмечается в докладе, с помощью законодательства 2012 г. власти заклеймили как «иностранных агентов» еще десятки неправительственных организаций (НПО), среди которых оказывались ведущие правозащитные группы и независимые аналитические центры. На момент подготовки этого обзора в соответствующем реестре российского Минюста значились 148 НПО. За 2012 – 2016 гг. по меньшей мере 30 групп закрылись, не считая для себя возможным существовать под ярлыком «иностранный агент».

По свидетельству HRW, в июне впервые с момента принятия этого законодательства было возбуждено уголовное дело о злостном уклонении от исполнения требований «закона об иностранных агентах» – под удар попала Валентина Череватенко как председатель фонда содействия развитию гражданского общества и правам человека «Женщины Дона». В случае признания виновной ей грозит до двух лет лишения свободы.

В феврале суд по иску Минюста ликвидировал Межрегиональную ассоциацию правозащитных общественных объединений «Агора», юристы которой занимались делами гражданских и политических активистов. В иске утверждалось, что ассоциация нарушает «закон об иностранных агентах» и осуществляет деятельность, не предусмотренную уставом.

Многие группы были оштрафованы за неуказание в своих публикациях того, что они подготовлены «иностранным агентом».

Как отмечается в докладе, в октябре 2015 г. апелляционная инстанция оставила в силе такой судебный штраф в размере 600 тыс. рублей, вынесенный правозащитному центру «Мемориал» в связи с отсутствием соответствующей маркировки на материалах, подготовленных хотя и родственной, но отдельной организацией – одноименным историко-просветительским обществом. В начале 2016 г. это решение было подтверждено и Верховным Судом РФ.

В 2016 г. еще три иностранные организации были признаны «нежелательными» по закону 2015 г., дающему генеральному прокурору право полностью запрещать деятельность иностранных или международных организаций на территории страны, если власти сочтут ее представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства, подчеркивает HRW.

В результате общее число «нежелательных» организаций достигло семи. Все они являются американскими и занимаются преимущественно продвижением демократии или поддержкой институтов гражданского общества. Российским гражданам за связь с такими организациями грозят административные или уголовные санкции вплоть до лишения свободы на срок до шести лет, указывается в документе.

По свидетельству HRW, власти все чаще отказывали в согласовании протестных мероприятий гражданской и политической оппозиции и преследовали участников несанкционированных мирных собраний и людей, выходивших на одиночные пикеты.

В декабре 2015 г. суд в Москве приговорил к трем годам лишения свободы Ильдара Дадина, который был признан виновным в «неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Впоследствии срок был сокращен до двух с половиной лет.

Дадин стал первым активистом, лишенным свободы по этой статье УК. Осенью 2016 г. он через своего адвоката заявил о побоях, угрозах и унижающем достоинство обращении со стороны персонала колонии в Сегеже на севере России, где он отбывает наказание. На момент подготовки этого обзора проверка по его заявлению еще не была завершена.

Как говорится в докладе, уголовные дела по этой статье возбуждались в отношении еще нескольких человек, в числе которых был и 76-летний Владимир Ионов, активно критиковавший политику России по отношению к Украине. В августе Ионов покинул Россию, опасаясь обвинительного приговора и лишения свободы.

С середины 2014 г. до осени 2016 г., когда готовился этот обзор, российские суды вынесли по меньшей мере пять обвинительных приговоров по уголовным делам о сепаратизме в связи с высказываниями в интернете, еще по меньшей мере 15 дел оставались незавершенными, сообщает HRW.

Большинство дел касались высказываний, отрицающих принадлежность Крыма России. Так, в мае было возбуждено дело в отношении бывшего крымского муниципального чиновника и зампреда запрещенного в России с апреля 2016 г. Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Одновременно Умерову был запрещен выезд из Крыма. Обвинения против Умерова были связаны с его мартовскими высказываниями об оккупации Крыма Россией. В августе Умерова на три недели отправили в стационар на принудительную психиатрическую экспертизу. На момент подготовки этого обзора дело продолжалось.