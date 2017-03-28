Конгресс США отменил интернет-норму Обамы

Палата представителей Конгресса США приняла решение отменить норму, предписывающую интернет-компаниям обеспечивать максимальную безопасность личных данных пользователей.

Белый дом распространил заявление, согласно которому президент Дональд Трамп всемерно поддерживает отмену решение Федеральной комиссии по коммуникациям, принятым в президентство Барака Обамы.

Согласно действующим правилам, интернет-провайдеры обязаны получать специальное разрешение пользователей для того, чтобы использовать данные об их местоположении, финансовом состоянии, медицинской информации и историю поисков в Интернете для целей рекламы и маркетинга.