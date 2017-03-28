Конгресс США отменил интернет-норму Обамы

Законодатели сочли, что действующие правила негативно влияют на развитие интернет-бизнеса и предоставляют преимущества некоторым компаниям
Палата представителей Конгресса США приняла решение отменить норму, предписывающую интернет-компаниям обеспечивать максимальную безопасность личных данных пользователей.
Белый дом распространил заявление, согласно которому президент Дональд Трамп всемерно поддерживает отмену решение Федеральной комиссии по коммуникациям, принятым в президентство Барака Обамы.
Согласно действующим правилам, интернет-провайдеры обязаны получать специальное разрешение пользователей для того, чтобы использовать данные об их местоположении, финансовом состоянии, медицинской информации и историю поисков в Интернете для целей рекламы и маркетинга.
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