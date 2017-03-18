На Капитолии пройдут слушания по заявлениям Трампа о прослушке

В понедельник на Капитолии пройдут слушания по заявлениям президента Трампа о скрытом наблюдении, которое администрация Обамы якобы вела за ним, и по расследованию о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Особое внимание предполагается уделить заявлениям Дональда Трампа о том, что бывший президент Барак Обама будто бы приказал прослушивать телефоны в его офисах во время предвыборной кампании в 2016 году.

Во время открытых слушаний члены комитета впервые заслушают показания директора Федерального Бюро Расследований (ФБР) Джеймса Коми и директора Агентства национальной безопасности (АНБ) – адмирала Майка Роджерса.

В пятницу, 17 марта, Министерство юстиции передало комитетам по разведке обеих палат Конгресса документы, которые могут дать ответ на вопрос, соответствуют ли действительности заявления Дональда Трампа о том, что Барак Обама, будучи президентом, или кто-либо из его администрации отдавал распоряжение прослушивать телефоны в нью-йоркской «Трамп-тауэр», где располагается пентхаус нынешнего главы государства.

Давление на Трампа растет

Главе Белого дома предстоит столкнуться с растущим давлением со стороны депутатов Конгресса, которые считают, что Трамп должен отступиться от своих заявлений в «Твиттере» 4 марта по поводу прослушки.

В течение прошедшей недели законодатели от обеих партий заявляли о том, что не располагают сведениями, подтверждающими заявления президента. «У нас нет никаких доказательств того, что это происходило, – сказал конгрессмен-республиканец Девин Нунес в среду. – Я не думаю, что в «Трамп-тауэр» велось прослушивание».

В ходе совместной пресс-конференции, Девин Нунес и самый высокопоставленный демократ в комитете, конгрессмен из Калифорнии Адам Шифф, сошлись во мнениях. «У нас нет разногласий по тому факту, что ни у кого из нас не имеется никаких подтверждений обвинений, которые высказал в «Твиттере» президент, – сказал Шифф в среду. – В настоящее время нет никаких оснований (для таких утверждений)».

«Мы спросим у директора (ФБР), располагает ли он какими-либо доказательствами в подтверждение высказанных президентом обвинений, – сказал Шифф. – Мы считаем, что открытое обсуждение этого вопроса с директором будет в интересах общества».

Трамп не прояснил ситуацию

По мнению экспертов, если на рассмотрение комитета не будут представлены достаточные доказательства, он может переключить внимание на Белый дом.

«Президент будет просто обязан прояснить свои заявления», – сказала «Голосу Америки» Сюзан Хеннесси, эксперт по вопросам национальной безопасности института Brookings.

В пятницу, во время совместной пресс-конференции в Белом доме с канцлером Германии Ангелой Меркель, Трамп так и не пояснил, на чем основываются его обвинения.

В ответ на вопрос журналиста, почему пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер обвинил британский Центр правительственной связи (GCHQ) в помощи Обаме при проведении скрытого наблюдения за «Трамп-тауэр», глава Белого дома ответил, что его представитель просто повторил слова, сказанные юристом-аналитиком телеканала Fox News.

«Мы ничего не говорили, – заметил Трамп. – Все, что мы сделали – это процитировали очень талантливого юриста, который сказал это по телевидению. Я не высказывал своего мнения по этому поводу».

Президент намекает, что у него есть доказательства

Несколькими днями ранее, в интервью на канале Fox News Трамп намекнул, что его сообщения в «Твиттере» о прослушке следует трактовать более широко.

«Ведение скрытого наблюдения подразумевает много разных вещей», – сказал глава Белого дома, намекнув, что вскоре появятся дополнительные доказательства в поддержку его заявлений.

«В течение следующих двух недель всплывут некоторые очень интересные вещи», – отметил Трамп в интервью Fox News. По словам президента, его администрация «предоставит (информацию) на рассмотрение экспертов» и, возможно, он сам пояснит свои обвинения на следующей неделе.

В четверг оба лидера сенатского Комитета по разведке заявили, что не располагают сведениями, подтверждающими обвинения Трампа.

В совместном заявлении председателя комитета, республиканца Ричарда Берра, и вице-председателя, демократа Марка Уорнера, говорится: «Основываясь на имеющейся у нас информации, мы не видим никаких указаний на то, что небоскреб «Трамп-тауэр» был объектом слежения со стороны какого-либо органа правительства Соединенных Штатов, как до, так и после выборов 2016 года».

Открытые слушания могут не пролить свет на ситуацию

Как отмечается, вовсе необязательно, что открытые слушания комитета Палаты представителей приведут к тщательному рассмотрению вопросов конфиденциального характера. Тем не менее, по словам Нунеса и Шиффа, они делают все возможное, чтобы информировать публику.

«Комитет (по разведке) добросовестно делился информацией о деятельности России», – сказал конгрессмен Нунес. Сюзан Хеннесси не ожидает, что в ходе слушаний будут сделаны какие-либо сенсационные открытия. «Не думаю, что слушания помогут разрешить эту ситуацию», – считает она и добавляет, что слишком много вопросов пока остаются без ответов.

Второе открытое слушание комитета Палаты представителей по разведке пройдет 28 марта. На заседании выступят дополнительные свидетели, включая бывшего директора национальной разведки США Джеймса Клэппера и бывшую и.о. генерального прокурора страны – Салли Йейтс.