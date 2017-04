Голливудской звезде Дорис Дэй – 93 года. Или 95?

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Многочисленные поклонники Дорис Дэй, веселой и обаятельной актрисы из фильмов «Телефон пополам» (Pillow Talk) и «Я вернулась, дорогой» (Move Over Darlin), уверены, что она неподвластна старению.

Но в понедельник ей исполняется 95, что стало сюрпризом даже для самой кинозвезды, которая много лет утверждала, что родилась в 1924 году. В этом случае ей исполнилось бы 93. СМИ дают ей от 93 до 95. Associated Press получило копию ее свидетельства о рождении из управления статистики штата Огайо, и документ устранил споры.

Дорис Мэри Каппельхофф – так ее звали до того, как к ней пришла слава, – родилась 3 апреля 1922 года, и таким образом ей исполняется 95 лет.

Ее родителями были жители Цинциннати Альма и Уильям Каппельхофф. «Я всегда говорила, что возраст – это просто число, и никогда не уделяла большого внимания дням рождения, но приятно наконец-то узнать, сколько мне на самом деле лет», – заявила Дэй в воскресенье.

Она оказалась в отличной компании других ярких звезд Голливуда, которым посчастливилось достичь этой вехи. Среди них ее близкая подруга Бетти Уайт и Карл Райнер.

«Вокруг возраста Дорис ходило много слухов и домыслов. Нам часто задавали этот вопрос, и, кажется, у нас, наконец, есть ответ, – заявил представитель Дэй Чарли Каллен Уолтерс. – Чаще всего я слышал историю, что когда-то Дорис пробовалась на роль в довольно молодом возрасте, и в анкете на прослушивание в ее возрасте была допущена ошибка.

Мы не знаем, так это или нет, но если так, то, возможно, все эти годы все просто придерживались этой версии». По словам Уолтерса, Дэй и Уайт давно шутили, что Уайт на два года старше. «Теперь мы знаем, что их разница в возрасте – лишь пара месяцев, так что это еще более волнительная веха, чем мы считали», – сказал Уолтерс.

Уайт родилась в январе 1922 года. В предыдущие дни рождения Дэй говорила, что ей неважно, сколько ей лет, и что она использует эту дату как повод напомнить о ее общественной деятельности, которая связана с защитой животных.

В 1978 году она основала некоммерческий Фонд защиты животных Дорис Дэй (Doris Day Animal Foundation), который предоставляет гранты на проекты по спасению, уходу и защите животных. Гранты получают самые разнообразные организации. Кто-то помогает пожилым и другим людям ухаживать за животными, другие дрессируют служебных собак для ветеранов.

Среди получателей грантов приют для попугаев Iowa Parrot Rescue в Айове и заказник для лошадей в Миннесоте Misfit Acres. Жительница Кармела, штат Калифорния, Дэй, фактически, пользуется своей славой ради выполнения взятой на себя миссии.

В этом году она пытается привлечь к делу молодых людей через кампанию в социальных сетях, предлагая им разместить фотографию или видео своих питомцев с хэштегами @DorisBirthdayWish и @ddaf_org (последний относится к ее фонду).

Лучшие материалы будут использованы для создания цифровой поздравительной открытки для нее. Знаменитые друзья и поклонники актрисы поздравляют Дэй в Интернете.

Известная кантри-певица Риба Макинтайр написала в Твиттере, что внесла пожертвование в фонд Дэй, и призвала своих фолловеров последовать ее примеру.

Дэй, которая начинала свою карьеру в качестве вокалистки джазового оркестра, дебютировала в кино в 1948 году, снявшись в фильме «Роман в открытом море» (Romance On the High Seas). За этим последовали главные роли в популярных романтических комедиях 50–60-х годов.

При этом она оставалось поп-звездой. Среди ее хитов – композиции Whatever Will Be Will Be (Que Sera) и Secret Love.

Картина «Телефон пополам» принесла ей номинацию на «Оскар», а критики оценили ее неожиданные повороты в фильмах «Полуночное кружево» (Midnight Lace) и «Люби меня или покинь меня» (Love Me or Leave Me).

Однако обладателем золотой статуэтки «Оскара», в том числе за вклад в развитие киноискусства, она так и не стала.

Однако Дэй, которая как-то назвала свой образ «примерной девочки» «слишком скучным», может оказаться непредсказуемой. Уолтерс говорит, что ей несколько раз предлагали эту почетную награду, но всякий раз она вежливо отказывалась.

При этом, по его словам, она всегда говорила классическим тоном Дорис: «Никогда не говори никогда!»