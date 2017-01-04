Новое издание Mein Kampf стало бестселлером в Германии

В Германии в первый год продаж было продано 85 000 экземпляров нового издания программной книги Адольфа Гитлера Mein Kampf (Моя борьба). По данным ВВС, несмотря на высокую стоимость (58 евро), в апреле 2000-страничный двухтомник вошел в список бестселлеров Der Spiegel в категории нехудожественной литературы.

Срок действия авторских прав на книгу, составляющий 70 лет, истек в конце 2015 года, что позволило выпустить новое издание впервые с конца Второй мировой войны. Во времена подъема и падения Третьего рейха (с 1933 по 1945 гг.) было продано почти 12 миллионов экземпляров книги, впервые опубликованной в 1925 году.

Выпуск нового издания Mein Kampf совпал с нарастающей политической реакцией на европейский миграционный кризис, в том числе – с ростом популярности немецкой партии «Альтернатива для Германии» и австрийской «Партии свободы», которая в декабре с минимальным отрывом потерпела поражение на президентских выборах.

Как отмечает профессор политологии и эксперт по проблемам национализма из Центрально-Европейского университета в Будапеште Антон Пелинка, коммерческий успех книги обусловлен скорее научным интересом, нежели возрождением нацистской идеологии.

По его словам, популярность Mein Kampf у читателей может отражать растущее недовольство население по поводу миграции и подъем национализма в Европе, однако не является его причиной.